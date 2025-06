FOTO, VIDEO / Novi raketni udari: Ljudi masovno bježe iz glavnog grada Irana

U ovom trenutku je 56 registriranih hrvatskih državljana u Izraelu koji su zainteresirani za evakuaciju: "Zračni promet je potpuno blokiran, otvorene su kopnene granice prema Jordanu i Egiptu, ali do tih graničnih prijelaza treba se ići autobusom ili automobilima. Upute su sigurnosnih službi da se ne trebate micati dalje od skloništa do lokacije koja je udaljena najviše 30 minuta jer u tom roku biste trebali naći sklonište. Ako vozite pet sati kroz pustinju do egipatske granice izloženi ste riziku od raketiranja, to ne preporučujemo. Veliki broj stranih turista odlučuje se na takve opcije, a od sutra će biti moguće preuzeti takav osobni rizik, mi možemo pomoći prijeći granicu i rezervirati im mjesto."

Mrđen Korać preporučuje pronalazak najbolje sigurnosne opcije za evakuaciju, ali ako netko od hrvatskih državljana želi prijeći granicu kopnenim putem veleposlanstvo može pomoći naći mjesto: "Radimo na tome da kada izraelski spasilački zrakoplovi krenu iz Izraela uzmu i hrvatske državljane, ali to se neće dogoditi do 19. lipnja, ako i tada."