Vojni stručnjak: "Ulazimo u kritičnu fazu. SAD mora donijeti važnu odluku koja se možda neće svidjeti Izraelu"

"No to onda podrazumijeva odugovlačenje rata što bi u svakom slučaju odgovaralo Iranu, bez obzira na kvalitetu američkih i izraelskih specijalnih snaga. Kada bi došlo do ratovanja na kopnu, Iran bi imao određeni odgovor, a to je taj mozaični sustav obrane koji se sastoji u pokrivanju cjelokupnog teritorija manjim postrojbama. Tada bi se Amerikanci i Izraelci mogli naći u ozbiljnim problemima s obzirom dopremu naoružanja i svega ostalog. Moje je mišljenje da je varijanta velikog kopnenog napada zasad isključena, a nisam siguran ni da bi se zasad išlo na neke točkaste ciljeve", tumači Barić.