RAT NA BLISKOM ISTOKU

Vojni stručnjak: "Ulazimo u kritičnu fazu. SAD mora donijeti važnu odluku koja se možda neće svidjeti Izraelu"

Miroslav Filipović
12. ožu. 2026. 06:14
Vehicles move along a highway past a war memorial statue and a billboard depicting Iran's late supreme leader Ayatollah Ali Khamenei
Ratu na Bliskom istoku niti nakon dvanaest dana ne nazire se kraj. Štoviše, intenziviraju se američko-izraelski napadi na Iran, ali i napadi Irana na Izrael i okolne zemlje.

Hormuški tjesnac koji kontroliraju iranske snage zatvoren je, ondje je blokirano više od stotinu tankera, većinom s naftom za azijsko tržište, zbog čega su svjetske naftne burze reagirale rastom cijena nafte što je dovelo do lančanog poskupljenja goriva diljem Europe i svijeta.

Oči svijeta uprte su na Bliski istok čekajući okončanje sukoba. Američki predsjednik Donald Trump isprva je najavio da 'operacija' u Iranu neće trajati duže od četiri tjedna, a svakoga dana hvali se novim uspjesima - od obezglavljivanja iranskog vodstva do uništenja obrambene infrastrukture. No Iran, koji je praktički ostao bez saveznika, zasad se ne predaje.

"Unatoč silini napada režim u Teheranu nije pao"

Pitanje svih pitanja glasi: koliko bi rat protiv Irana još mogao potrajati?

Mi smo ga postavili umirovljenom generalu Hrvatske vojske Slavku Bariću, bivšem ravnatelju Hrvatskog vojnog učilišta 'Petar Zrinski' i članu saborskog Odbora za obranu. On podsjeća da je jedan od glavnih ciljeva s kojim su SAD i Izrael započeli ovaj sukob promjena režima u Iranu kako bi se uspostavila vlast koja neće htjeti uništiti Izrael.

"No ispostavilo se da bez obzira na svu silinu kojom su SAD i Izrael napali Iran, tamo još nije došlo do promjene režima i da se unutarnje snage - za koje se prilikom nedavnih prosvjeda procijenilo da postoje u Iranu - ipak ne mogu politički organizirati i srušiti režim. Umjesto ubijenog ajatolaha odmah je izabran novi, njegov sin, jednako konzervativan. Dapače, on se mora dokazati kao još ekstremniji od njega", kaže Barić.

Što je Iran izgubio, a čime još raspolaže?

SAD i Izrael vojno su višestruko nadmoćni u ovom sukobu. Barić ističe da su uništili značajan dio iranske protuzračne obrane, također i znatan dio doduše ne odveć jake ratne mornarice, kao i dio komandno-zapovjednog centra.

"Zračne snage koje su se bazirale na ruskim Suhojevima 24 i MiGovima praktički više ne postoje. Iranska infrastruktura je uništena i nema više mogućnosti nekog velikog djelovanja. Ono što Iran još ima jest veći broj dronova Shahed, kao i određeni broj balističkih raketa koji su razine ruskih Kinžala, prilično efikasnih i dometa do 300 kilometara. No pitanje je kolike su im količine toga još ostale."

Barić, međutim, napominje da iranski sustav zapovijedanja nije uništen iako su u napadima već prvih dana ubijeni i ministar obrane i zapovjednik glavnog stožera i zapovjednik Nacionalne garde.

"Očito su bili pripremljeni jer su donijeli odluku da ukinu središnje zapovjedništvo i osnuju tridesetak regionalnih zapovjedništava. Cjelokupna infrastruktura skloništa, zaklona i sličnog dobro je povezana i organizirana u slučaju eventualnog slanja kopnenih snaga na područje Irana", kaže.

"Rat će potrajati bar još dva tjedna"

Barić smatra da se trenutno vode ozbiljni pregovori o tome kada i na koji način proglasiti ovu operaciju završenom, a da i SAD i Izrael mogu biti zadovoljni učinjenim.

"Naime, zemlje u okruženju koje Iran napada počev od Bahreina, Jordana, Ujedinjenih arapskih Emirata do Saudijske Arabije i ostalih troše jako puno sredstava protuzračne obrane, a nisu bile pripremljene za veće sukobe. Njima ponestaje tih sredstava, a većinom je riječ o američkim sustavima Patriot i Tomahawk. Te zemlje sada traže od SAD-a najnovije sustave koje ih mogu zaštititi."

Zbog svega toga, Barić je mišljenja da će rat potrajati barem još dva tjedna.

"To je izuzetno kompleksan i skup rat za sve aktere, ali i za cijeli svijet. Gotovo da nema zemlje koja ne trpi posljedice. Pogotovo one azijske - Kina, Japan, Južna Koreja... ne pronalaze druge načine dotoka nafte, plina i svega što inače dobivaju s područja Bliskog istoka."

Odugovlačenje odgovara Iranu

Stoga smatra da će SAD uskoro morati jasno revidirati ciljeve i donijeti strategiju izlaska iz ovog sukoba ili pak odluku o eventualnom uvođenju kopnenih snaga.

"No to onda podrazumijeva odugovlačenje rata što bi u svakom slučaju odgovaralo Iranu, bez obzira na kvalitetu američkih i izraelskih specijalnih snaga. Kada bi došlo do ratovanja na kopnu, Iran bi imao određeni odgovor, a to je taj mozaični sustav obrane koji se sastoji u pokrivanju cjelokupnog teritorija manjim postrojbama. Tada bi se Amerikanci i Izraelci mogli naći u ozbiljnim problemima s obzirom dopremu naoružanja i svega ostalog. Moje je mišljenje da je varijanta velikog kopnenog napada zasad isključena, a nisam siguran ni da bi se zasad išlo na neke točkaste ciljeve", tumači Barić.

"Ovo je prijelomni trenutak sukoba"

Barić drži daje ovo prijelomni trenutak sukoba kada SAD i Izrael moraju definirati koji ciljevi su ostvareni i donijeti strategiju izlaska iz sukoba.

"Vjerujem da će u narednih 10 do 15 dana doći do toga . U tom bi vremenu američka politika morala biti jasno određena oko strategije izlaska jer SAD koriste ogromna vojna sredstva, a već crpe i ona iz pričuve. SAD nije planirao dugi rat da bi unatrag dvije-tri godine naručivali i proizvodili znatno veću količinu balističkih i dalekometnih raketa, sustava protuzračne obrane i sličnog, nego je njihova proizvodnja bila redovna godišnja povećana za onoliko koliko je Europa naručila za potrebe Ukrajine."

Na koncu je ponovio da sukob na Bliskom istoku ulazi u kritičnu fazu.

"Vidjet će se na koji način će SAD definirati da je rat uspješno završen i da su ostvareni ciljevi, barem što se njih tiče. No nisam siguran da će Izrael biti zadovoljan time", zaključio je Barić.

Iran Izrael N1 teme Rat na Bliskom istoku SAD Slavko Barić napad na Iran

