Analiza CNN-a: Trump se sprema proglasiti lažnu pobjedu nad Iranom

Hoće li ta metodologija uspjeti jedno je od najvažnijih pitanja Trumpove vanjske politike u drugom mandatu. Predsjednik se, međutim, mučio s formuliranjem jasnog razloga za rat. Izmjenjivao je upozorenja da će Iran uništiti Bliski istok i tvrdnje da je ponovno pokrenuo nuklearni program za koji je Trump ranije tvrdio da ga je „uništio“.