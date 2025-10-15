Osvrnuo se i na promet: "Situacija je šarenih laža... Autocesta do Siska se sama izgradila, cijev Učka se sama probila, a stara se sama obnovila, Pelješki most tamo stoji, zaboravili ga. Povezati Omiš i Split će se u ovom mandatu. Istarski ipsilon će se do kraja godini riješiti, utiho smo 70 kilimetara poluautoceste pretvorili u puni profil autoceste."

Govorio je i o željeznici: "Tu su stvari puno sporije nego što bismo htjeli, ali je prioritet da se ubrza."

"Idemo sa novim Zakonom o regionalnom razvoju po uzoru na Slavoniju i sjever napravit ćemo savjete i za jadransku i središnju Hrvatsku. Da smo uspjeli u toj politici govore rezultati lokalnih izbora", tvrdi Plenković.

Komentirao je i obnovu Zagreba i Banovine: "Deset sekundi potresa je deset godina obnove, to je nažalost tako. Takvog ulaganja u infrastrukturu ne pamtim. Vjerujem da ćemo proces završiti do 2030."