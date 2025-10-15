Premijer Andrej Plenković u Saboru podnosi godišnje Izvješće Vlade Republike Hrvatske.
Predsjednik Vlade obvezan je "izvješće o stanju države i nacije" podnositi jedanput godišnje, na jesenskom zasjedanju, u kojem se osvrće na proteklo razdoblje, ali i najavljuje mjere i korake za sljedeće.
Drugo je to izvješće u trećem mandatu Plenkovićeve Vlade, a ukupno deveto otkad je premijer. Uz osvrt na učinjeno u realizaciji programa Vlade, može se očekivati Plenkovićev osvrt na gospodarske i financijske pokazatelje, kao i na izazovnu geopolitičku situaciju u svijetu.
Premijerovo izlaganje može trajati do sat vremena i zastupnici mu ne mogu replicirati.
O njegovu Izvješću mogu govoriti samo predstavnici klubova, njih 15 po 20 minuta. Poslovnik nije predvidio pojedinačne zastupničke rasprave. Premijer ima pravo i završno govoriti 20 minuta.
10:59
prije 8 min.
Plenković o prometu
Osvrnuo se i na promet: "Situacija je šarenih laža... Autocesta do Siska se sama izgradila, cijev Učka se sama probila, a stara se sama obnovila, Pelješki most tamo stoji, zaboravili ga. Povezati Omiš i Split će se u ovom mandatu. Istarski ipsilon će se do kraja godini riješiti, utiho smo 70 kilimetara poluautoceste pretvorili u puni profil autoceste."
Govorio je i o željeznici: "Tu su stvari puno sporije nego što bismo htjeli, ali je prioritet da se ubrza."
"Idemo sa novim Zakonom o regionalnom razvoju po uzoru na Slavoniju i sjever napravit ćemo savjete i za jadransku i središnju Hrvatsku. Da smo uspjeli u toj politici govore rezultati lokalnih izbora", tvrdi Plenković.
Komentirao je i obnovu Zagreba i Banovine: "Deset sekundi potresa je deset godina obnove, to je nažalost tako. Takvog ulaganja u infrastrukturu ne pamtim. Vjerujem da ćemo proces završiti do 2030."
10:53
prije 14 min.
Plenković: Cjenovna politika je ključ
"Građani su podnijeli 340 tisuća ponuda u vrijednosti 11,4 milijardi eura, a uz to je otvoreno 52 tisuća novih računa u SKDD-u, time je unesena nova dinamika na tržište kapitala. Za to su dobili 323 milijuna eura kamata, ovi brojevi su impresivni", kazao je.
Iznio je nekoliko podataka o turizmu, tvrdi da podaci govore o sezoni s 20,4 milijuna dolazaka i 106 milijuna noćenja. "Cjenovna politika je ključ, ali to nije odgovornost države nego onih koji su akteri u turizmu. Svatko nosi svoj dio odgovornosti", poručio je jasno Plenković.
10:45
prije 21 min.
"Dva velika problema"
Govorio je i o paketima pomoći Vladi: "Da smo samo jedan mjesec pustili račune kakvi su bili tržišni, nastao bi šok. Ni to nismo učinili, puštamo fazno da se polako vratimo na tržišne cijene energenata."
"Imamo dva velika problema u hrvatskom društvu. Jedan su inflatorni pritisci i očekujem veću ulogu HNB-a", kazao je.
Kao drugi problem navodi priuštivo stanovanje za mlade: "To su dva velika problema koji imamo i na kojima radimo, a nekada nas i frustiraju."
Nakon toga govorio je i o poreznim rasterećenjima.
10:38
prije 28 min.
Plenković o zaposlenosti i nezaposlenosti
"U našim mandatima otvoreno je preko 300 tisuća radnih mjesta, danas imamo milijun i 780 tisuća ljudi koji rade. Nezaposlenost je stpuštena na razinu oko 4 posto, broj je smanjen na oko 76 tisuća. 2016. omjer je bio da je na jednu nezaposlenu osobu bilo četiri zaposlene, danas na jednu nezaposlenu osobu imamo 23 zaposlene. Ako to nije napredak u zadnjih devet godina, onda ne znam koji je to mjerljivi podatak koji bi bio po guštu oporbe da kaže možda nije to tako loše kako izgledao, kao što je rekao Bata Stojković kada je padao most", rekao je Plenković.
10:34
prije 33 min.
"Trend većih primanja"
Govorio je i o plaćama: "Od 2016. minimilana bruto plaća porasla za 134 posto, medijalna plaća za 90 posto, prosječne mirovine za 93 posto. Je li dovljno? Nije, ali je trend većih primanja vrlo jasan. To je rezultat provedbe mjera u proteklih devet godina."
10:26
prije 41 min.
Plenković: Hrvatsko gospodarstvo raste...
"Hrvatsko gospodarstvo raste 18 uzastopnih kvartala od početka 2021. – među najbržim stopama u Europskoj uniji. Očekujemo da rast na godišnjoj razini bude 3,3%. BDP po stanovniku u devet je godina porastao s 11 na 22 tisuće eura, dosegnuvši 77% prosjeka EU-a (2024.) – nasuprot 62 % 2015. godine. Iznad Slovačke smo (75%), Grčke (70%), Latvije (71%) i Bugarske (66%), a dosegli smo razinu Mađarske. Cilj nam je do kraja ovog mandata premašiti 80% prosjeka razvoja (Poljska 79%, Portugal 82%) - kada po iskustvu drugih dolazi do preokretanja trendova iseljavanja stanovništva", kazao je Plenković.
"Deficit je stalno ispod 3 posto unatoč kriznim okolnostima, a javni dug smanjen na 56,9 posto udjela u BDP-a, što je najniža razina u više od desetljeća", dodao je.
10:09
prije 58 min.
Plenković podnosi izvješće o stanju nacije
"Činjenica da smo ovdje tri mandata u kontinuitet potvrda je političke stabilnosti. Današnje globalne okolnosti su takve da mir i sigurnosti nisu više zajamčeni. Ruska agresija na Ukrajini, ratovi na Bliskom istoku, energetske krize, u takvom svijetu svaka država mora štititi nacionalne inerese, a ostati vjerna svojim načelima i vrijednosti", započeo je Plenković.
Plenković se prvo referirao na kritike oporbe: "Stopa siromaštva...SDP završava svoj mandat u riziku od siromaštva milijun i 200 tisuća ljudi. Danas oko 800 tisuća. Korigirijate vaše izvore. Što se tiče borbe protiv korupcije, pravosudna tijela rade po Ustavu i zakonu, ne štite nikoga, korupcija ima ime i prezime i ima puno podršku USKOK, DORH i EPPO, hrvatska policija da otkrivaju počinitelja. Kada je riječ o vašim aluzijima da se u Hrvatskoj promovira pedofilija, ja vas molim da ne miješata Istabulsku konvenciju... Vi koji to miješate to s temama koje s konvencijom nemaju veze, adresirajte to na razinu Grada Zagreba i na s Možemo povezanim ljudima."
Osvrnuo se i na strane radnike: "U Hrvatskoj imamo oko 160 tisuća stranih radnika, to je dobro za hrvatsko gospodarstvo."
"Ove kritike koje smo čuli i dječje komentare da ćemo slušati šarene laže o Hrvatskoj, nećemo. Vlada ne smatra da riješila sve probleme i da je sve ono što činimo je idealno, ali se svaki dan trudimo da građanima bude bolje", poručio je Plenković.
"Isprobali ste sve taktike i ni jedna vam nije upalila. Znate zašto? Ljudi bolje vide od vas kako se živi u Hrvatskoj", kazao je Plenković.
09:53
prije 1h
Pauza
Gordan Jandroković najavio je pauzu do 10:05 kada će početi govor Andreja Plenkovića.
09:51
prije 1h
Benčić: To je Plenkovićeva Hrvatska
Za stanku se javila i Sandra Benčić: "Željeli bi reći kako doista žive radničke obitelji, a o njima Plenković neće govoriti. Trebaju raditi četiri godina duže za medijalnu plaću kako bi si mogli priuštiti stan. Medijalna plaća ne pokriva ni osnovne troškove života. To je Plenkovićeva Hrvatska".
09:50
prije 1h
Ahmetović: Plenković ponosno nosi medalje USKOK-ovih optuženika
"Danas ćemo slušati izlaganje premijera koji ponosno nosi medalje USKOK-ovih optuženika - Sanadera, Kuščevića, Žalac i najogavnije Beroša", poručila je SDP-ova Mirela Ahmetović.
