Anušić: Cilj je snažna i neovisna hrvatska obrambena industrija koja može konkurirati zapadnim i istočnim

Cilj je, naglasio je resorni ministar, snažna, samodostatna i neovisna obrambena industrija Republike Hrvatske koja može konkurirati zapadnim i istočnim tehnologijama te biti poželjna na tržištima NATO-a i šire, dodavši kako su pojedini domaći proizvodi već u fazi testiranja u Oružanim snagama RH, a dio njih uskoro bi mogao ući i u operativnu uporabu.