'POMOZIMO AKO MOŽEMO'
Apel udruge Dobra volja: "Svaka vaša donacija znači da netko na Božić neće biti gladan"
Humanitarna udruga Dobra volja iz Ivanje Reke već deset godina brine o ljudima koji žive u siromaštvu i neimaštini kakvu je mnogima teško i zamisliti. Do sada su pomogli i pomažu više od stotinu ljudi iz cijele Hrvatske.
Uoči svakog Božića, pa tako i ovog, udruga Dobra volja prikuplja pomoć da bi i ti ljudi barem malo osjetili to najljepše doba godine.
"Dragi ljudi dobrog srca, Božić dolazi. Vrijeme kada bi svaki stol trebao imati barem malo topline, hrane i dostojanstva. Nažalost, stvarnost je drugačija. Sve je više siromašnih obitelji, bolesne djece, ali i naših baka i djedova koji žive od premalih mirovina i ne znaju hoće li si ovoga Božića moći priuštiti komad mesa, lijek ili topli obrok", poručuje predsjednica udruge Marijana Matešić.
Stepančić i Musa kao djedovi Božićnjaci
Volonteri udruge svakodnevno pomažu tim ljudima noseći im hranu, lijekove i osnovne potrepštine za život.
Matešić s posebnim ponosim ističe kako u vrijeme Adventa, kad god su u prilici, hrvatski rukometni reprezentativci Luka Stepančić i Željko Musa volontiraju u udruzi kao djedovi Božićnjaci.
"Kad god dođu u Hrvatsku idu s nama. Luka je i s gipsom na nozi išao s nama u Liku jer ga je jedan dječak koji ima distrofiju mišića, želio vidjeti. Njegova volja bila je jača od boli. Rekao mi je: Ako ćeš vozit, idemo. I tako je bilo", kaže Matešić.
"Budimo nečiji topli obrok"
Uoči ovog Božića iz udruge Dobra volja poručuju kako jedan paket hrane znači pun stol, jedan lijek produženu nadu, a jedan komad mesa dostojanstven Božić za jednu baku.
"Jedna vaša donacija znači da netko taj dan neće biti gladan. Ne skupljamo odjeću jer je toga dovoljno, ali hrana, lijekovi i osnovne životne potrepštine ono su što sada najviše treba. Svake godine obiteljima dajemo i božićnicu u skladu sa svojim mogućnostima. Ako možete – pomozite. Ovaj Božić budimo razlog nečijeg osmijeha. Budimo nečiji topli obrok, budimo Dobra volja", poručuju iz Dobre volje.
Donacije se mogu uplatiti na račun udruge u Erste banci:
IBAN: HR0524020061100787075
Primatelj: Udruga Dobra volja
Opis plaćanja: Donacija
