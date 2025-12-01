Udruga Dobro dobrim prikuplja pomoć za božićne darove djeci u Ukrajini: "Poručimo im da nisu sami"

"Tamo, na prvoj crti bojišnice, žive djeca koja ulaze u još jedan Božić bez struje, bez grijanja i bez onoga što bi svako dijete trebalo imati: sigurnost, toplinu i nadu. Mnogi će Badnju noć dočekati uz jednu jedinu svijeću, u hladnim podrumima i skloništima. Dar može biti malen, ali njegova vrijednost golema – u toplini, ohrabrenju i osmijehu koji nosi. Darujmo im Božić koji će pamtiti po dobroti, a ne po mraku i hladnoći. Darujmo im poruku da nisu sami", kaže predsjednik udruge Senad Palić.