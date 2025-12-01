HUMANITARNA AKCIJA
Udruga Dobro dobrim prikuplja pomoć za božićne darove djeci u Ukrajini: "Poručimo im da nisu sami"
Humanitarna udruga Dobro dobrim (DoDo) iz Zagreba pokrenula je humanitarnu akciju za djecu na istoku Ukrajine kako bi u vrijeme Adventa unijela malo radosti u njihovu sumornu ratnu svakodnevicu.
U pozivu "Pomozimo djecu Ukrajine" udruga Dobro dobrim na svojoj Facebook stranici objavila je da pokreće prikupljanje božićnih poklon-paketa za djecu koja žive na istoku Ukrajine, u područjima bez struje, grijanja i osnovne sigurnosti.
"Ovaj Božić mnogi će provesti u mraku, ali mi im možemo zapaliti malo svjetla. Pozivamo vas da sudjelujete kupnjom paketa koji može sadržavati slatkiše (čokolade, bombone, kekse i drugo po Vašem izboru), male igračke (autiće, lutkice, slagalice, društvene igre, plišance) i školski pribor (bojice, flomastere, bilježnice, gumice, olovke). Svaki paket bit će dar nade i topline za dijete koje živi uz prvu crtu sukoba", stoji u objavi udruge DoDo.
U humanitarnoj akciji može se sudjelovati uplatom na račun udruge sa sljedećim podacima:
Udruga DOBRO DOBRIM – DoDo
IBAN: HR79 2360 0001 5032 2104 3
Opis plaćanja: Za djecu Ukrajine
"Nadamo se da im je ovo zadnji ratni Božić"
"Vaša pomoć omogućit će kupnju dodatnih poklona, prijevoz i dostavu darova djeci koja ih s nestrpljenjem čekaju. Darujmo im Božić koji će pamtiti po dobroti. Hvala Vam što birate biti svjetlo tamo gdje ga već četiri godine nema", poručuju iz ove udruge.
"Tamo, na prvoj crti bojišnice, žive djeca koja ulaze u još jedan Božić bez struje, bez grijanja i bez onoga što bi svako dijete trebalo imati: sigurnost, toplinu i nadu. Mnogi će Badnju noć dočekati uz jednu jedinu svijeću, u hladnim podrumima i skloništima. Dar može biti malen, ali njegova vrijednost golema – u toplini, ohrabrenju i osmijehu koji nosi. Darujmo im Božić koji će pamtiti po dobroti, a ne po mraku i hladnoći. Darujmo im poruku da nisu sami", kaže predsjednik udruge Senad Palić.
Dopredsjednik udruge Radovan Žepec podsjeća da je ovo već četvrti put, a on se nada i zadnji u ratnim okolnostima, kako udruga DoDo šalje adventske darove djeci u Ukrajini.
"Nadamo se iz srca da će ovo biti posljednji ratni Božić, a idući — da će stići u miru, sa zvončićima umjesto sirena", kaže.
Otpremili više od 200 pošiljki pomoći u Ukrajinu
Udruga Dobro Dobrim počela je s radom u ožujku 2020. nakon potresa u Zagrebu, a njeni volonteri bili su snažno angažirani i na obnovi objekata na Baniji nakon tamošnjeg potresa. Kada je u veljači 2022. započeo rat u Ukrajini, smjesta su počeli organizirati humanitarne akcije pomoći tamošnjim građanima.
Do sada su prikupili te šleperima ili kombijima u Ukrajinu poslali više od 200 pošiljki humanitarne pomoći. Mnoge su Palić, Žepec i drugi članovi udruge sami vozili u naselja u samoj ratnoj zoni. Skrbili su i o tridesetak sirotišta na istoku Ukrajine.
Većina volontera ove udruge bili su branitelji u Domovinskom ratu, a priču o njima objavili smo u ožujku prošle godine, u vrijeme kada su u Ukrajinu otpremili 177. pošiljku humanitarne pomoći.
