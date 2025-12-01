Oglas

HUMANITARNA AKCIJA

Udruga Dobro dobrim prikuplja pomoć za božićne darove djeci u Ukrajini: "Poručimo im da nisu sami"

author
Miroslav Filipović
|
01. pro. 2025. 10:07
481797714_1179798297003496_5095032879957876188_n.jpg
humanitarna udruga Dobro Dobrim

Humanitarna udruga Dobro dobrim (DoDo) iz Zagreba pokrenula je humanitarnu akciju za djecu na istoku Ukrajine kako bi u vrijeme Adventa unijela malo radosti u njihovu sumornu ratnu svakodnevicu.

Oglas

U pozivu "Pomozimo djecu Ukrajine" udruga Dobro dobrim na svojoj Facebook stranici objavila je da pokreće prikupljanje božićnih poklon-paketa za djecu koja žive na istoku Ukrajine, u područjima bez struje, grijanja i osnovne sigurnosti.

"Ovaj Božić mnogi će provesti u mraku, ali mi im možemo zapaliti malo svjetla. Pozivamo vas da sudjelujete kupnjom paketa koji može sadržavati slatkiše (čokolade, bombone, kekse i drugo po Vašem izboru), male igračke (autiće, lutkice, slagalice, društvene igre, plišance) i školski pribor (bojice, flomastere, bilježnice, gumice, olovke). Svaki paket bit će dar nade i topline za dijete koje živi uz prvu crtu sukoba", stoji u objavi udruge DoDo.

U humanitarnoj akciji može se sudjelovati uplatom na račun udruge sa sljedećim podacima:

Udruga DOBRO DOBRIM – DoDo

IBAN: HR79 2360 0001 5032 2104 3

Opis plaćanja: Za djecu Ukrajine

"Nadamo se da im je ovo zadnji ratni Božić"

"Vaša pomoć omogućit će kupnju dodatnih poklona, prijevoz i dostavu darova djeci koja ih s nestrpljenjem čekaju. Darujmo im Božić koji će pamtiti po dobroti. Hvala Vam što birate biti svjetlo tamo gdje ga već četiri godine nema", poručuju iz ove udruge.

Snimka zaslona 2025-12-01 100015
humanitarna udruga Dobro Dobrim / Facebook

"Tamo, na prvoj crti bojišnice, žive djeca koja ulaze u još jedan Božić bez struje, bez grijanja i bez onoga što bi svako dijete trebalo imati: sigurnost, toplinu i nadu. Mnogi će Badnju noć dočekati uz jednu jedinu svijeću, u hladnim podrumima i skloništima. Dar može biti malen, ali njegova vrijednost golema – u toplini, ohrabrenju i osmijehu koji nosi. Darujmo im Božić koji će pamtiti po dobroti, a ne po mraku i hladnoći. Darujmo im poruku da nisu sami", kaže predsjednik udruge Senad Palić.

Dopredsjednik udruge Radovan Žepec podsjeća da je ovo već četvrti put, a on se nada i zadnji u ratnim okolnostima, kako udruga DoDo šalje adventske darove djeci u Ukrajini.

"Nadamo se iz srca da će ovo biti posljednji ratni Božić, a idući — da će stići u miru, sa zvončićima umjesto sirena", kaže.

Otpremili više od 200 pošiljki pomoći u Ukrajinu

Udruga Dobro Dobrim počela je s radom u ožujku 2020. nakon potresa u Zagrebu, a njeni volonteri bili su snažno angažirani i na obnovi objekata na Baniji nakon tamošnjeg potresa. Kada je u veljači 2022. započeo rat u Ukrajini, smjesta su počeli organizirati humanitarne akcije pomoći tamošnjim građanima.

Do sada su prikupili te šleperima ili kombijima u Ukrajinu poslali više od 200 pošiljki humanitarne pomoći. Mnoge su Palić, Žepec i drugi članovi udruge sami vozili u naselja u samoj ratnoj zoni. Skrbili su i o tridesetak sirotišta na istoku Ukrajine.

Većina volontera ove udruge bili su branitelji u Domovinskom ratu, a priču o njima objavili smo u ožujku prošle godine, u vrijeme kada su u Ukrajinu otpremili 177. pošiljku humanitarne pomoći.

Teme
N1 teme Ukrajina božićni paketići humanitarna akcija rat u Ukrajini udruga Dobro dobrim

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ