Bačić komentirao Dabrin uvjet: "Prošlost ostavimo povjesničarima"

Potpredsjednik Vlade Branko Bačić istaknuo je, u osvrtu na Dabrinu izjavu o zabrani komunističkih simbola, rad Vladina Povjerenstva koje istražuje sudbine žrtava totalitarnih režima, dodavši da u okviru njihovih mjera vidi eventualni budući zakonski okvir, iako osobno nije za zabrane.
Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro u četvrtak je poručio da će otići iz Hrvatskoga sabora ako se donese zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i slogane te javnu afirmaciju istaknutih komunista koji su masovno likvidirali i proganjali Hrvate.
Bačić je na pitanje novinara odgovorio kako nije ispratio što je Dabro rekao, no istaknuo je da se, kada se govori o odnosu prema totalitarnim režimima u Hrvatskoj - fašizmu, nacizmu pa i komunizmu, ova Vlada osnovala Povjerenstvo za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata u čijem radu sudjeluju stručnjaci i znanstvenici.
"Uspjeli su napraviti dokument koji je dobar okvir kako bi se trebalo odnositi prema tom nasljeđu naše prošlosti i u okviru tih mjera vidim eventualni budući zakonski okvir iako osobno nisam za zabrane. Skloniji sam edukaciji, da sami spoznamo što je dobro, a što loše iz naše prošlosti", rekao je Bačić nakon skupa "nZEB 2026 Energetska učinkovitost i održivost".
U tom kontekstu, dodao je kako bi se danas trebali okrenuti budućnosti i rješavanju pitanja koja su važna građanima, poput tema sa skupa. "To su prave teme, a prošlost ostavimo povjesničarima", poručio je.
Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak najavio je u srijedu kako je premijeru Andreju Plenkoviću dao rok od 30 dana da riješi slučaj DP-ova saborskog zastupnika Josipa Dabre, o kojemu je vrlo oštro govorio, te da resetira vladajuću većinu ili, kako je naglasio, HSLS-a u njoj više neće biti.
Bačić je na to poručio kako Vlada i HDZ nisu skloni i ne prihvaćaju nikakve ultimatume. "U razgovoru s koalicijskim partnerima ja sam uvjeren da ćemo naći rješenje i za ovu situaciju", istaknuo je.
"Magaš je postupila sukladno zakonu"
Ministra su novinari upitali i o slučaju državne tajnice Dunje Magaš koja je koristila državni stan iako posjeduje druge nekretnine. Bačić je pojasnio kako je Magaš imala pravo na stan sukladno uredbi Vlade kao i drugi dužnosnici koji dolaze u Zagreb iz drugih dijelova Hrvatske.
Naveo je kako je u međuvremenu naslijedila stan u Zagrebu koji je bio neuseljiv i oštećen te je živjela u državnom stanu i plaćala naknadu dok ga nije uredila.
"Kada je stan opremila, otkazala je državni stan i uselila u stan kojeg je uredila. U tome ne vidim ništa sporno. Postupila je sukladno zakonu i sve prijavila u imovinskoj kartici", istaknuo je Bačić.
