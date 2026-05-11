Bačić: Škola u Cavtatu najveći projekt društvene infrastrukture u Konavlima

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izjavio je da je izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu najveći projekt društvene infrastrukture u povijesti Općine Konavle.
Bačić je pri obilasku radova na novoj zgradi Osnovne škole Cavtat istaknuo da je Općina Konavle jedna od najperspektivnijih u državi. Nakon otvaranja nove škole otvorit će se mogućnost za izgradnju vrtića na lokaciji stare škole, za što ćemo dati posebnu potporu općini, najavio je.
Izgradnja nove škole dio je velikog projekta Vlade koja investira preko 2,5 milijarde eura u obrazovanje u Hrvatskoj. Cilj je jednosmjenska školska nastava, a za to treba izgraditi ogromnu društvenu obrazovnu infrastrukturu.
"Kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti osigurali smo posebnu liniju sredstava, kao i iz državnog proračuna. Ni to nije bilo dostatno pa su se projektu priključili osnivači škola", rekao je Bačić.
Načelnik Općine Konavle Božo Lasić kaže da se izgradnja odvija u rokovima pa očekuje završetak radova do rujna. "Ne volim govoriti o rokovima, ali nadam se da bi novu školsku godinu mogli početi u novoj školi", dodao je.
Ulaganjem vrijednim 23 milijuna eura nova škola u Cavtatu imat će dvadeset učionica s kapacitetom za oko 560 učenika i trodijelnu sportsku dvoranu, a omogućit će prelazak na jednosmjenski rad i cjelodnevnu nastavu.
Bačić je prethodno u Kuni Pelješkoj obišao radove na energetskoj obnovi zgrade ambulante. Projekt vrijedan 720.000 eura sufinancira se iz NPOO-a putem javnog natječaja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te sredstvima Dubrovačko-neretvanske županije i Općine Orebić.
Očekuje se da će se realizacijom projekta postići ušteda od 65 posto na električnoj energiji.
