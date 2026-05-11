Potpisan ugovor o izgradnji nove škole u Marinićima, vrijedan 22,2 milijuna eura

Ugovor o izgradnji Osnovne škole Sveti Matej Viškovo – Područne škole Marinići sa školskom sportskom dvoranom, vrijedan 22,2 milijuna eura, su potpisali predstavnici Primorsko-goranske županije i zajednice ponuditelja GP Krk i GP Rijeka.
Oglas
Nova područna škola u Marinićima na području Viškova značajno će rasteretiti Osnovnu školu Sveti Matej Viškovo, koja je, s 864 učenika u 40 razrednih odjela, najveća osnovna škola u Primorsko-goranskoj županiji.
Nova škola bit će namijenjena radu u jednoj smjeni i za cjelodnevnu nastavu, s prostorom za osam odjeljenja razredne i 13 odjeljenja predmetne nastave, tj. za ukupno do 616 učenika.
Projekt uključuje izgradnju i opremanje nove školske zgrade bruto površine 4748 četvornih metara, dvodijelne školske sportske dvorane s malom dvoranom ukupne površine 1757 četvornih metara te vanjskih sportskih igrališta, zelenih površina, parkirališta i prateće infrastrukture.
Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 26,6 milijuna eura, od čega je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti odobreno 21,2 milijuna eura bespovratnih sredstava. Preostali dio će financirati Primorsko-goranska županija i Općina Viškovo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas