Bageri krenuli s rušenjem u kompleksu Vjesnika, evo što se prvo uklanja

Krenuli su prvi radovi na uklanjanju nebodera Vjesnik, koji je izgorio u katastrofalnom požaru u studenom prošle godine. Na terenu su bageri Eurco, a prvo će ukloniti zapadni aneks
Nakon tri mjeseca od požara, u srijedu ujutro pred Vjesnik su stigli bageri i krenuli su prvi ozbiljni radovi, javlja Jutarnji list.
Oko nebodera uništenog u požaru i okolnih aneksa postavljena je ograda, radnici tvrtke Eurco počeli su s čišćenjem oko zapadnog aneksa, a potom krenuli u pripremu njegova uklanjanja.
Zapasni ankes mora se prvi srušiti kako bi se mogao rušiti i sam neboder.
Budući da su se radovi ovog tjedna intenzivirali, izvođač radova očito je dovršio ispitivanje betona i armature kako bi se znalo u kakvom je stanju neboder tri mjeseca nakon požara, piše Jutarnji list.
Još uvijek se ne zna kojom će metodom uklanjati izgorjeli neboder, a razamtralo se miniranje i strojno mehaničko uklanjanje od vrha prema dnu.
