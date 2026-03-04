Oglas

TRI MJESECA OD POŽARA

Bageri krenuli s rušenjem u kompleksu Vjesnika, evo što se prvo uklanja

N1 Info
04. ožu. 2026.
PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

Krenuli su prvi radovi na uklanjanju nebodera Vjesnik, koji je izgorio u katastrofalnom požaru u studenom prošle godine. Na terenu su bageri Eurco, a prvo će ukloniti zapadni aneks

Nakon tri mjeseca od požara, u srijedu ujutro pred Vjesnik su stigli bageri i krenuli su prvi ozbiljni radovi, javlja Jutarnji list.

Oko nebodera uništenog u požaru i okolnih aneksa postavljena je ograda, radnici tvrtke Eurco počeli su s čišćenjem oko zapadnog aneksa, a potom krenuli u pripremu njegova uklanjanja.

Zapasni ankes mora se prvi srušiti kako bi se mogao rušiti i sam neboder.

PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Budući da su se radovi ovog tjedna intenzivirali, izvođač radova očito je dovršio ispitivanje betona i armature kako bi se znalo u kakvom je stanju neboder tri mjeseca nakon požara, piše Jutarnji list.

Još uvijek se ne zna kojom će metodom uklanjati izgorjeli neboder, a razamtralo se miniranje i strojno mehaničko uklanjanje od vrha prema dnu.

