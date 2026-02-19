Oglas

Konačno

Potpisan ugovor: Kreće rušenje Vjesnika

10.01.2026., Zagreb - Vjesnikov neboder prekriven snijegom. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

Potpisan je ugovor između Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i izvođača radova, s tvrtkom iz Vinkovaca, kako bi se neboder Vjesnik što prije sigurno uklonio, javlja Net.hr.

Podsjetimo, prije točno tri mjeseca izgorio je zagrebački neboder Vjesnik. Vatrogasci su ga gasili cijelu noć i idući dan. Šteta je bila tolika da je utvrđeno kako postoji rizik od urušavanja, a stručnjaci su preporučili hitno uklanjanje zgrade.

A točno tri mjeseca kasnije, nakon rješavanja žalbi, potpisan je ugovor za njegovo rušenje. Rok za rušenje je tri mjeseca. 

U Ministarstvu graditeljstva pojasnili su ranije za RTL Danas da će se u prvoj fazi sigurnosno osigurati sve što je opasno i maknuti s Vjesnika kako bi se promet doveo u normalnu. 

Kako neslužbeno doznajemo, ići će se s mehaničkim uklanjanjem kat po kat, metodoma “grickanja”.

Izvođač ima 30 dana da obavi taj dio posla, kako bi se podvožnjak na Slavonskoj aveniji pustio u promet. Sada se odvija sjevernim kolnikom i to dvosmjerno, no čitavo vrijeme južni kolnik će ostati zatvoren i to kako bi izvođač imao prostor da sigurno obavlja sve radove na rušenju.

U iduća tri mjeseca zgrada bi trebala nestati, vrijednost radova rušenja Vjesnika iznosi 5,2 milijuna eura.

Teme
Vjesnik

