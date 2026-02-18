Otto Barić o rušenju Vjesnika: Cijeli taj proces je nekako tajnovit

"Kad krene to rušenje, ali i kad se skine sav taj aluminij i staklo od fasade će se morati kvalitetno komprimirati na licu mjesta i odvesti dalje. Tu se pojavljuje jedan ozbiljan problem jer je Grad Zagreb vrlo ograničen, odnosno Jakuševec, koliko ja znam, više nema prostora za to što znači da će se vjerojatno izraditi sekundarni deponij gdje će se on obraditi, a rekao bih da bi ga se oko 90-95 posto moglo reciklirati i ponovno koristiti", ocjenjuje arhitekt koji navodi da će rješavanje konstrukcije i srušenog materijala biti veliki logistički izazov.