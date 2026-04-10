Barbir o besplatnim računima: Banke ne bi smjele profitirati na ljudskom neznanju

Damir Barbir (Centar) bio je gost N1 Studija uživo kod Hrvoja Krešića gdje je komentirao pravo na korištenje paketa besplatnih usluga koje je građanima, odnosno potrošačima, dostupno od 1. siječnja ove godine.
U nepuna tri mjeseca, od početka siječnja do 27. ožujka, hrvatski građani otvorili su 104.048 računa s paketom besplatnih usluga.
"Ova mjera Vlade je odlična, ali provedba je loša. Vi sami morate znati da to postoji. Što nama znači to pravo ako ljudi ne znaju da imaju to pravo. Banke ne bi smjele profitirati na ljudskom neznanju " rekao je Barbir.
"Poljud je kulturno dobro"
Također je komentirao stav Centra oko Poljuda.
"Naš stav je vrlo jasan - Poljud je kulturno dobro. To čak nije pitanje stava to je pitanje činjenice i kao takav trebamo ga svi skupa štititi. Ne možemo mi obilježavati određene građevine kao kulturno dobro i kasnije skidati kako nas je volja jer onda čitav taj postulat kulturnog dobra ne bi trebao ni postojat", zaključio je Barbir.
