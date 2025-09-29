inovativna rješenja
Stižu besplatni računi u banke. Trebate li novu karticu, ostaju li minusi i što ako izgubite posao? Evo detalja
Stvar se neće događati po automatizmu, potrošač će morati zatražiti aktivaciju besplatnog paketa usluga.
Samo nas nekoliko mjeseci dijeli od trenutka kad će banke hrvatskim građanima morati ponuditi besplatni paket usluge - dakle, besplatni bankovni račun - no i dalje ima dosta nepoznanica oko toga kako će ove usluge funkcionirati jer je zakon tek generalno odredio uvjete koje banke, svaka za sebe, onda mogu još prilagoditi, piše Jutarnji list.
Ono što je sigurno je da se stvar neće događati po automatizmu te da će potrošač morati zatražiti aktivaciju besplatnog paketa usluga, i to isključivo za račun na kojemu će primati ili prima plaću, a bankama je prepušteno da same odluče na koji će način ići ova aktivacija, odnosno hoće li biti nužno otvaranje posve novog bankovnog računa ili će potrošaču jednostavno u sklopu postojećeg računa, na kojemu prima plaću, biti aktivirane besplatne usluge.
Prema nekoj logici stvari, za očekivati je da će većina banaka odabrati ovu drugu opciju jer im prva donosi dodatne troškove - recimo, izradu novih debitnih kartica i PIN-ova, a budući da zakon predviđa da klijent mora zadržati postojeći IBAN, realno je da će se većina banaka odlučiti naprosto u sklopu postojećeg tekućeg računa aktivirati besplatne usluge.
Moguća inovativna rješenja
Nadalje, banke će, svaka za sebe, odlučiti i što s korisnicima koji će zatražiti aktivaciju besplatnih usluga, a u sklopu tekućeg računa, naprimjer, imaju ugovoren minus, odnosno prekoračenje. S obzirom na to da zakon banke ne obvezuje da i ovu uslugu pružaju u sklopu besplatnog paketa usluga, moguće je da će banke pronaći neko inovativno rješenje kako tretirati ovaj tip korisnika, odnosno kako izbjeći da se besplatni paket usluga odnosi i na njih.
Također, realno je očekivati da većina njih u besplatni paket neće uključiti mobilno, već internetsko bankarstvo, što će značiti da će svi oni koji redovito koriste uslugu mobilnog bankarstva, a takvih je mnogo, imati puno manje koristi od besplatnih usluga. Naime, u Zakonu o izmjenama Zakona o usporedivosti naknada navodi se da banke mogu odlučiti hoće li u okviru besplatnog paketa davati besplatno mobilno ili besplatno internet bankarstvo, a za očekivati je da će ta odluka ovisiti o broju korisnika pojedinih usluga, što znači da bi korisnici mobilnog bankarstva mogli biti na gubitku jer će im se ta usluga ipak naplaćivati.
Kako Zakon predviđa da se besplatne usluge odnose samo na račun u sklopu kojeg potrošač prima plaću, odnosno redovna primanja, postavlja se pitanje što će biti u situacijama u kojima potrošač, recimo, ostane bez posla i na taj račun više ne prima plaću.
Morat će predati zahtjev
S obzirom na način na koji je ovaj Zakon koncipiran, za očekivati je da će banke u takvim situacijama potrošaču moći ukinuti besplatni račun, ali još ostaje za vidjeti kakav će stav u vezi ovoga zauzeti svaka pojedina banka.
Kako će to izgledati u praksi Jutarnji je pitao Erste banku, iz koje su kazali kako će postojeći klijenti za aktiviranje besplatnog paketa usluga morati predati formalni zahtjev, nakon čega će im se, ako zadovolje uvjete, uz postojeći tekući račun jednostavno aktivirati paket novih usluga, a korisnik će zadržati istu karticu, PIN i IBAN.
To će se redom odnositi na sve - i one koji u sklopu računa imaju aktivirano prekoračenje, kao i one koji nemaju, a za aktivaciju besplatnih usluga neće se naplaćivati nikakva naknada. Slično će biti i u slučaju novih korisnika.
Nakon tri uzastopna mjeseca
"Sukladno odredbama Zakona o dopunama i izmjenama zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu, ako potrošač ispunjava uvjete u skladu sa zakonom kojim je uređeno potrošačko kreditiranje, kreditna institucija će na zahtjev potrošača ugovoriti prekoračenje po računu za plaćanje koji sadrži paket besplatnih usluga", poručili su iz Erstea.
Što u slučaju ako korisnik besplatnih usluga najednom ostane bez redovnih primanja, što je uvjet za ovu uslugu?
"Ako potrošač prestane primati redovna primanja na račun za plaćanje koji sadrži paket besplatnih usluga u razdoblju od tri uzastopna mjeseca, banka može početi potrošaču naplaćivati naknade za usluge za koje u okviru paketa besplatnih usluga potrošač nije plaćao naknadu, o čemu smo u obvezi obavijestiti potrošača najkasnije 15 dana prije početka naplate tih naknada. Međutim, banka još nije donijela konačnu odluku o postupanju u takvim situacijama", poručili su.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare