Stižu besplatni računi u banke. Trebate li novu karticu, ostaju li minusi i što ako izgubite posao? Evo detalja

Također, realno je očekivati da većina njih u besplatni paket neće uključiti mobilno, već internetsko bankarstvo, što će značiti da će svi oni koji redovito koriste uslugu mobilnog bankarstva, a takvih je mnogo, imati puno manje koristi od besplatnih usluga. Naime, u Zakonu o izmjenama Zakona o usporedivosti naknada navodi se da banke mogu odlučiti hoće li u okviru besplatnog paketa davati besplatno mobilno ili besplatno internet bankarstvo, a za očekivati je da će ta odluka ovisiti o broju korisnika pojedinih usluga, što znači da bi korisnici mobilnog bankarstva mogli biti na gubitku jer će im se ta usluga ipak naplaćivati.