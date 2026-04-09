Osnovat će se stručna skupina za sigurnosnu analizu stadiona Poljud

Splitsko Gradsko vijeće usvojilo je u srijedu na tematskoj sjednici o stadionu Poljud zaključak da će osnovati stručnu skupinu koja će napraviti detaljnu sigurnosnu analizu stadiona, nakon čega će se odlučiti za sanaciju ili rekonstrukciju stadiona ili neki drugi model.

Radnu skupinu za armirano-betonsku i krovnu konstrukciju Gradskog stadiona Poljud osnovat će Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, navodi se u zaključcima.

Gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je novinarima kako je s ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Brankom Bačićem već razgovarao o formiranju stručne skupine.

"U stručnoj skupini bit će angažirani statičari, arhitekti i konzervatori koji će detaljno utvrditi stanje stadiona i što bi trebalo poduzeti - saniranje, rekonstrukciju ili neki drugi model", najavio je Šuta.

Gradsko vijeće također je prihvatilo zaključak da je Splitu potreban i moderan atletski stadion, koji će se graditi na lokaciji Brodarica.

Predsjednica Atletskog sportskog kluba Split i proslavljena hrvatska atletičarka Blanka Vlašić istaknula je kako u sklopu rješavanja problema sportske infrastrukture u Splitu treba izgraditi i atletski stadion.

Smatra kako bi lokacija Brodarica bila prikladna za moderan atletski stadion s osam trkačkih staza i drugim sadržajima za različite atletske discipline.

Gradsko je vijeće podržalo i ideju za izgradnju kampa nogometnog kluba Hajduk u Stobreču na području golf terena. Za tu je lokaciju Bačić nedavno najavio da će je Vlada darivati Splitu za potrebe Hajdukova kampa.

Tijekom cjelodnevne rasprave vijećnici i stručnjaci isticali su da Splitu treba novi stadion ali su podijeljena mišljenja o lokaciji. Vijećnici HDZ-a su se zauzimali za novi stadion na mjestu sadašnje "Poljudske ljepotice", dok su vijećnici Centra predlagali Brodaricu.

Predsjednik Uprave Hajduka Ivan Bilić kaže da je trenutni prioritet što prije utvrditi hoće li sadašnji stadion biti siguran za odigravanje utakmica u sljedećoj sezoni, s obzirom na upozorenja o zastarjelosti krovne konstrukcije.

Profesor s Građevinskog fakulteta Ante Mihanović rekao je da u konstrukciji postoji "zamor materijala", zbog čega stadion gubi čvrstoću, s obzirom na njegovu starost, pošto je građen za Mediteranske igre u Splitu 1979. godine.

Ocijenio je kako pogrešnom odlukom u vezi poljudskog stadiona Split može izgubiti 150 milijuna eura, no nije precizirao koja bi odluka bila pogrešna.