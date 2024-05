Benčić o o izboru Miškovića: Ne želim unaprijed reći da je to klasičan politički potez, ali…

Podijeli :

Sandra Benčić, koordinatorica Možemo!, u N1 Studiju uživo je s našim Igorom Bobićem komentirala političke aktualnosti.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić za v.d ravnatelja USKOK-a imenovao je danas Svena Miškovića, voditelja Odjela tužitelja i dosadašnjeg zamjenika ravnateljce USKOK-a.

Inače, Mišković je zastupao optužnice podignute protiv Zdravka Mamića s kojim se Turudić, otkako je imenovan na dužnost, neprestano dovodi u vezu, a njihov odnos oporba i kritičari ističu kao razlog za najveću sumnju u njegovo buduće djelovanje.

Benčić kaže da je Miškovićev izbor nikako ne čudi, a upitana je li ovaj Turudićev potez PR-ovski ili politički, odgovara: “Teško je procijeniti. Vidjet ćemo kakav će biti odnos novog v.d ravnatelja prema postupcima koje sam vodi i koje će morati organizirati. Ne želim unaprijed reći da je to klasičan politički potez jer on vodi slučaj Mamić, ali naravno da nam to otvara neke sumnje odmah. Ipak, ajmo raditi kontinuiranu kontrolu i nadzor, pratiti što se događa, a tek onda davati ocjene.”

“Turudić je stupio na dužnost. Imamo različite mehanizme, od godišnjeg izvješća do saslušanja u Saboru, sve do pitanja pokretanja opoziva. U ovom trenutku kada je stupio na dužnost ne možemo više spriječiti stupanje na dužnost, ali možemo na temelju njegovog rada poduzimati one mehanizme koji su nam na raspolaganju”, objašnjava Benčić.

Postavlja se pitanje je li bila pogreška toliko se fokusirati na Turudića tijekom predizborne kampanje.

“To je prije izborne kampanje bila velika tema. Tada smo imali i mehanizme da se protiv toga borimo jer smo bili u Saboru, a imali smo i veliki prosvjed koji je pokazao što javnost misli o njegovom izboru”, kazala je Benčić pa dodala: “Što se izbora tiče, mi smo se u našoj kampanji bavili komuniciranjem našeg programa. Pitanje pravosuđa je bilo jedno od 20 pitanja kojima smo se bavili.”

No, s druge strane, mnogi politički komentatori vole istaknuti da je prava pogreška stranke Možemo! bila ta što su se odlučili na izbore ići samostalno.

“Svatko snosi odgovornost za svoje izborne rezultate. Mi smo naš izborni rezultat uduplali u odnosu na prošle izbore. Što se tiče kalkulacija, raditi kalkulacije na temelju broja glasova koje smo mi dobili i zbrajati ih s SDP-om je fundamentalno krivo. Naša istraživanja pokazuju da 25% naših birača ne bi glasalo za koaliciju u kojoj bismo bili s SDP-om, što je automatski više od 50.000 glasova manje”, naglasila je.

“Komentatori govore da bi rezultati izbora u smislu formiranja vlade bili drugačiji. Kako? S kim bi bili drugačiji? Možda bi dobili par mandata više, a jel bi to bilo dovoljno za formiranje vlade? Ne. Ono što je nužno da bi se dobila vlada od centra na lijevo jest da u narednom periodu rastemo i da SDP ostvari bolji izborni rezultat u odnosu na 2020. i na ovu godinu”, pojašnjava Benčić.

