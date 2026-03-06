Bivše stranke Zurovca: "Njegov potez je prevara birača"

"S obzirom na to da smo tijekom izborne kampanje jasno kao koalicija komunicirali da nećemo ulaziti u koaliciju s HDZ-om, ovakav Zurovčev potez predstavlja najobičniju prijevaru birača”, poručuju dvije stranke, dodajući da je izdao ideje i povjerenje birača koji su mu na parlamentarnim izborima dali mandat na listi stranaka Fokus i Republika.