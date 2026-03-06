Oglas

Bivše stranke Zurovca: "Njegov potez je prevara birača"

Hina
06. ožu. 2026. 18:46
Stranke Fokus i Republika, kao koalicijski partneri s čije je liste Dario Zurovec ušao u Hrvatski sabor, osudile su u petak njegov prelazak u redove vladajuće većine.

"S obzirom na to da smo tijekom izborne kampanje jasno kao koalicija komunicirali da nećemo ulaziti u koaliciju s HDZ-om, ovakav Zurovčev potez predstavlja najobičniju prijevaru birača”, poručuju dvije stranke, dodajući da je izdao ideje i povjerenje birača koji su mu na parlamentarnim izborima dali mandat na listi stranaka Fokus i Republika.

Ističu da građani nisu glasovali za podršku vladajućima, nego za politiku promjene i alternativu postojećem načinu upravljanja državom. 

Podsjećaju također da je njihov predizborni sporazum bio potpuno jasan, da ni u kojem slučaju nakon izbora neće koalirati s HDZ-om, kao i da Zurovec ne bi ušao u Sabor bez glasova birača koji su dani strankama Fokus i Republika.

"Politička obveza prema biračima bila je nedvosmislena, a današnji potez Darija Zurovca izravno krši ono što je jasno potpisano i obećano građanima prije izbora”, poručuju.

Priče Zurovca da je svoj potez uvjetovao izgradnjom pruge do Samobora nazvali su tek dimnom zavjesom, te zaključili kako su očito u pitanju pozadinski politički dogovori za osobnu političku korist i kako je Zurovec, nažalost, postao još jedna "tužna politička priča izdaje birača od strane saborskih žetona”.

"Birači su glasali za promjenu, a dobili još jedan žeton vladajuće većine”, navodi se u priopćenju koje potpisuju predsjednik stranke Fokus Gabrijel Deak i predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić.

Teme
Dario Zurovec Fokus Republika

