Dario Zurovec otkrio zašto je postao dio većine: Kako ćete inače nešto napraviti u Hrvatskoj?

"Govorimo o revitalizaciji pruge, a sad je pogodno doba. Sredstva će se sigurno naći kako bi se željeznica mogla napraviti. Zezaju me i govore da je to "zurovček". Nemam problema s tim, samo mi je bitno da se to izgradi. Kraj u kojem živim, rapidno se razvija i to treba pratiti. Dolazim iz političkog centra pa mi nije problem popiti kavu s bilo kime. Nažalost, tu na jednoj lokalno-regionalnoj razini su stali razgovori. Konkretno, pričam o Zagrebu, gdje su na vlasti Možemo i SDP. Jasno da će tu neki ljudi osuditi moj potez, neki će ga pohvaliti, ali bitno mi je što će ostati nakon mog mandata."