PLENKOVIĆEVA NOVA RUKA
Dario Zurovec otkrio zašto je postao dio većine: Kako ćete inače nešto napraviti u Hrvatskoj?
Nezavisni Dario Zurovec se i službeno pridružio vladajućoj većini te postao 78. ruka u Hrvatskom saboru. O tome je odlučio više reći pred predstavnicima medija.
"Da, sastao sam se s premijerom, razgovor je bio vrlo konstruktivan i ugodan. Vrlo sam konkretna osoba i ne zanimaju me nekakve stvari iz daleke prošlosti. Zanimaju me projekti i kako će izgledati Hrvatska 2045."
Nastavio je o benefitima koje će imati građani zbog projekata koje on osobno planira.
"Govorimo o revitalizaciji pruge, a sad je pogodno doba. Sredstva će se sigurno naći kako bi se željeznica mogla napraviti. Zezaju me i govore da je to "zurovček". Nemam problema s tim, samo mi je bitno da se to izgradi. Kraj u kojem živim, rapidno se razvija i to treba pratiti. Dolazim iz političkog centra pa mi nije problem popiti kavu s bilo kime. Nažalost, tu na jednoj lokalno-regionalnoj razini su stali razgovori. Konkretno, pričam o Zagrebu, gdje su na vlasti Možemo i SDP. Jasno da će tu neki ljudi osuditi moj potez, neki će ga pohvaliti, ali bitno mi je što će ostati nakon mog mandata."
Otkrio je nakon novinarskog pitanja kako bi nazvao svoje "pretrčavanje".
"Iz političkog sam centra, nije mi problem pričati ni s kim. Ali, s obzirom da je SDP odlučio maksimalno koalirati s Možemo i spominje teme iz Drugog svjetskog rata, kao i pitanje poreza, nemamo zajedničkih točaka. Kada bi ih bilo, naravno da bismo popričali."
"Želim napraviti nešto konkretno za birače"
U prošlosti je više puta govorio "ne" HDZ-u.
"I prije smo razgovarali. Oko ovog projekta razgovaramo od 2017., ali sada je tu jedan normalan moment i to se uistinu može realizirati. Od moje pljuvačine i mog divljanja, što imate kao građani i ljudi? Ništa. Dobro smo plaćeni u Saboru i moramo podizati kvalitetu života."
Jesu li vam zamjerili kolege iz Kluba neovisnih zastupnika?
"Mi smo neovisni zastupnici, različito glasujemo i nema neke zamjerke. I dalje sam u Klubu."
Svjestan je da će mu birači zamjeriti u nekoj mjeri.
"Izabrali su me pa se nadam da ću za njih napraviti nešto konkretno. Ako se krene graditi ta pruga, kao i autocesti, onda je to jedino ispravno."
Objasnio je zašto mora biti dio većine kako bi dobio prugu.
"Dabro nije moj problem"
"Kako ćete inače nešto napraviti? Tako su postavljene stvari u Hrvatskoj, nisam ih ja takvima postavio. Kad ste u oporbi, uvijek vam nedostaje jedan papir. To nije normalno, ali kako ćete to promijeniti ako niste u vlasti. U Sv. Nedelji sam kao vlast uspio promijeniti određene stvari."
Što se svjetonazora tiče, besmisleno mu je baviti se Drugim svjetskim ratom, naglasio je da domoljublje nije ustaštvo. No, osudio je Josipa Dabru.
"Nije rješenje vrijeđati ili slaviti ljude koji su prodali pola Dalmacije. Dabro nije moj problem, on je problem Domovinskog pokreta i, mislim, DORH-a. Neka odgovara ako je prekršio neke zakone", zaključio je Dario Zurovec.
