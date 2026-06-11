gradonačelnik varaždina
Bosilj uputio oštru poruku Habijanu: "Ima i onih koji nas sramote"
Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj optužio je Ministarstvo pravosuđa da se obnova zgrade pravosudnih tijela u Varaždinu izvodi mimo izdane građevinske dozvole. Gostujući u N1 Studiju uživo kod Tine Kosor Giljević, detaljnije je govorio o toj temi.
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"Boli me što Habijan kao Varaždinac nema osjećaj za Varaždin"
"Da bi se mogli prijaviti za kredit Svjetske banke, morali su prijaviti rekonstrukciju i energetsku obnovu. Svatko tko ima zdrave oči i prošeće pokraj zgrade suda vidi da je ona srušena do temelja te da su iskopane rupe za nove temelje.
Građevinsku dozvolu dobili su na temelju 11 mapa, a potom su ustanovili da im statika prizemlja ne odgovara. Bez potrebne dozvole srušili su i cijelo prizemlje pa sada praktički žele graditi objekt ispočetka", rekao je Bosilj.
Dodao je kako nije protiv gradnje, ali smatra da se ona mora provoditi na legalan i zakonit način.
"Najveći problem za mene su parkirna mjesta jer ih na toj parceli imamo nula", rekao je.
Potom se osvrnuo na ministra Damira Habijana.
"Boli me to što Habijan kao Varaždinac nema osjećaj za Varaždin i da svi imamo koristi od toga."
"Ministarstvo pravosuđa sigurno radi mimo zakona"
Ministar Damir Habijan, s druge strane, tvrdi da je projekt zakonit te da su izmjene u tijeku, no Bosilj ističe da Gradu Varaždinu nije upućen zahtjev za izmjenu građevinske dozvole.
"Ministarstvo pravosuđa sigurno radi mimo građevinske dozvole i mimo Zakona o gradnji", naglasio je Bosilj.
"Ako bi se itko trebao držati zakona kao pijan plota, onda je to Ministarstvo pravosuđa."
Za kraj je komentirao i upad ministra Habijana tijekom njegove konferencije za novinare.
"To je prije svega bilo neprimjereno. Ministar je mogao sazvati svoju konferenciju za novinare. Mislim da si je time napravio medvjeđu uslugu i jednom događaju dao medijsku vidljivost na nacionalnoj razini.
Što se tiče Habijanova rječnika i komunikacije na toj konferenciji, to je također bilo krajnje nepristojno i ispod svake razine, pogotovo za nas Varaždince koji si volimo tepati da smo 'mali Beč'. No, ima i onih koji nas sramote", zaključio je Bosilj.
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