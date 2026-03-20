Božinović: Proteuskplozijska služba lani imala 150 dojava o postavljenim bombama

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je na predstavljanju novih vozila za Protueksplozijsku službu MUP-a da je ta služba prošle godine imala 150 dojava o postavljenim eksplozivnim sredstvima te tridesetak tisuća preventivnih pregleda.
"Ovo je po prvi put da je Protueksplozijska služba MUP-a dobila posebna vozila koja su namijenjena za timove koji izlaze na teren, kao i vozila za pse s obzirom na činjenicu da su te službe organizirane po sustave regionalne raspodjele s glavnim centrima u Zagrebu Rijeci, Splitu i Osijeku, dok su sastavnice tih regionalnih centara ljudi i sredstva koji su raspoređeni po drugim gradovima u Hrvatskoj", kazao je.
Božinović je precizirao da je nabavljeno 16 vozila s obzirom da Proteuksplozijska služba često mora djelovati izvan gradskih naselja. Dodao je kako je MUP dosad raspolagao s nekoliko terenskih vozila, a koristila su se i ona obična policijska vozila pa je dolazilo do oštećenja i nepotrebnih troškova za MUP.
Ministar je istaknuo da je projekt nabave vrijedan 1,8 milijuna eura, s time da je 75 posto sredstava nabavljeno iz fondova Europske unije, posebno iz europskog Fonda za unutarnju sigurnost.
"Jako smo zadovoljni s njihovim radom jer Protueksplozijska služba radi sa svim vrstama eksploziva, od onih improviziranih do bombi, minskih sredstva, avio-bombi i pomorskih mina. Sve to je sastavni dio posla, a brojke o intervencijama govore kako je jasno da smo ih morali opremiti novom opremom", naglasio je ministar u Ravnateljstvu policije.
Božinović je nadodao i da je Proteuksplozijska služba MUP-a u mandatu aktualne vlade ojačana s brojem izvršitelja te da je novačenje pripadnika službe povezano s određenim psihofizičkim karakteristikama jer je riječ o vrlo opasnom i zahtjevnom poslu.
"Iz dana u dan pokazujemo da se standard opremanja i kvalitete opreme koju služba koristi diže na sve višu razinu. Hrvatska je uvijek imala kvalitetan ljudski kadar i svoja rješenja, a sada koristimo ono što je najbolje od opreme i ne želimo spustiti kriterije kada govorimo o tehnologiji i opremljenosti naše policije", zaključio je.
Nakon primopredaje novonabavljenih vozila, Božinović se osvrnuo na dolazak motociklisičke sezone i upozorio na opasnosti s kojima se susreću ljubitelji vožnje na dva kotača.
Istaknuo je kako je gotovo svaki treći poginuli na hrvatskim prometnicama bio na dva kotača te da je više od 3600 osoba ozlijeđeno u nesrećama u kojima su sudjelovali vozači na dva kotača. Također, najavio je nove preventivne policijske akcije s namjerom da se ljubitelji vožnje na dva kotača upozore na sve opasnosti koje prijete.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
