Božinović: U Hrvatskoj više nema opasnosti od mina

Hrvatska je, nakon gotovo 30 godina, uspješno dovršila proces razminiranja u skladu s Ottawskom konvencijom, čime je postala zemlja bez minske opasnosti, istaknuo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na obilježavanju Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite u RH.
"Hrvatska je zemlja bez minske opasnosti. Nakon gotovo 30 godina dovršili smo razminiranje u skladu s Ottawskom konvencijom. Uklonjeno je gotovo 107.000 minsko-eksplozivnih sredstava i 470.000 neeksplodiranih sredstava. To nije samo tehnički uspjeh, to je ispunjena moralna obveza prema žrtvama i njihovim obiteljima", poručio je Božinović.
Razminirana Hrvatska, kaže, znači sigurnije obitelji, razvoj ruralnih krajeva, nove poljoprivredne površine i snažniji turizam.
Božinović je, sudjelujući na obilježavanju Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite u RH, održanoj na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, naveo kako modernizacija sustava civilne zaštite uključuje nove zakonske okvire i digitalne sustave ranog upozoravanja.
Ministar je istaknuo kako su njezine operativne snage ključne u koordinaciji odgovora na sve intenzivnije krize, od klimatskih promjena do ugroza kritične infrastrukture. Pohvalio je i najviše ocjene dobivene za mehanizme speleološkog spašavanja, ocijenivši da takvi rezultati podižu cjelokupan sustav na višu razinu pripravnosti.
"Rezultati su vidljivi i Hrvatska je dobila međunarodno certificirani modul za speleološko spašavanje i traganje, što je prvi hrvatski modul certificiran unutar mehanizma EU za civilnu zaštitu. Riječ je o jednoj od najsloženijih operativnih sposobnosti, spašavanju u podzemnim i speleološkim uvjetima. Zahvaljujući stručnosti HGSS-a i Ravnateljstva civilne zaštite, pripadnika cijelog sustava, modul je dobio najviše ocjene na razini Europe."
Istaknuo je kako operativne snage civilne zaštite predstavljaju ključni most između institucija i građana u vremenu trajnih i nepredvidivih kriza.
Također je najavio da će Ravnateljstvo civilne zaštite provoditi civilnu službu za osobe s prizivom savjesti, čime će se graditi nova generacija osposobljenih građana kroz edukaciju o postupanju u kriznim situacijama.
U sklopu svečanosti uručene su nagrade za naročite pothvate, priznanja za razvoj sustava civilne zaštite te nagrade za znanstveni i stručni rad u tom području.
