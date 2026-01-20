Božinović upozorio građane na poruke s nepoznatih brojeva

„Građane se na prijevaran način navodi da kliknu poveznicu koja ih vodi na lažnu internetsku stranicu nalik originalnoj, gdje se od njih traži unos korisničkih imena i lozinki. Tako počinitelji dolaze do podataka koje potom koriste za daljnje prijevare ili neovlašteni pristup korisničkim računima, uključujući kupnju bonova ili internetsku kupnju“, upozorio je ministar unutarnjih poslova upitan o porastu novih internetskih prijevarama o kojima je izvijestio Centar za sigurniji internet.