Božinović: Nadam se da će oporba pozitivno reagirati na ponudu HDZ-a o izboru sudaca

"Kada je 2022. i 2023. zabilježen porast broja stranih radnika u Hrvatskoj, bilo je izjava relevantnih institucija da bi već ove godine u Hrvatskoj moglo biti potrebe za gotovo pola milijuna stranih radnika. Mi smo i tada govorili, a danas dokazali da tome nije tako i da samo treba uvesti malo veći red u sustav kroz izmjene zakona na kojima smo inzistirali, a koje su stupile na snagu u ožujku prošle godine, ali i kroz nove izmjene zakona koje bi trebale doći na sjednicu Vlade do kraja ovog mjeseca", kazao je.