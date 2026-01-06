Božinović reagirao na Vučićeve optužbe

"Hrvatska ima svoj put, taj put je jasan. Hrvatska je članica Europske unije i sve što radi u međunarodnim odnosima - radi transparentno. Što se tiče odnosa u ovoj regiji i susjedstvu na današnji dan mogu vam samo reći da iako Božić slavimo po različitim kalendarima, mislim da su nam poruke mira i suradnje nešto što nam treba biti zajedničko", rekao je Božinović nakon što je sudjelovao na tradicionalnom svečanom prijemu u organizaciji Srpskog narodnog vijeća (SNV) u povodu proslave Božića po julijanskom kalendaru.