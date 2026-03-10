Brojne stranke u minusu, u najdebljem OiP Karoline Vidović Krišto

Kad je o donacijama riječ, razloga za zadovoljstvo ima i Fokus, bivša stranka Darija Zurovca koja je od donatora dobila 25. 000 eura. Uprihodila je 190. 000 eura, što je za trećinu manje nego godinu prije, a potrošila 177.000 eura, pa je 2025. zaključila s 'plusom' od 13. 000 eura. No, taj dobar dojam kvari preneseni manjak, pa stranci preostaje naći način kako podmiriti manjak od 159. 000 eura.