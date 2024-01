Bujica kritika jedini je Milanovićev arsenal protiv Turudića, oružja osim jezika nema ni oporba

Podijeli :

Od kako je predsjednik Vlade Andrej Plenković objavio da je sudac Ivan Turudić Vladin kandidat za novog šefa DORH-a, nižu se reakcije.

Gore ne može, ocjena je predsjednika države za HDZ-ov izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. U malo više riječi.

“Od svih loših kandidata, na kraju ispliva jedan koji je daleko najlošiji. Taj tip je sam pričao da je bio loš student, nikog u svijetu ne zna, nije povezan ni s kim, povezan je s polusvijetom, to je takva šamarčina posred hrvatskog lica, posred nosne kosti, da se to trpjeti više ne da. Kao defekt strši taj Turudić, koji je stranački čovjek, stranački dečko kojeg se pokušava prodati kao nekoga tko će uvesti red, a zapravo će zaštiti Plenkovića i njegovu kliku. Besramno, cinično bezobrazno…Andrej Plenković postavlja Turudića da mu čuva leđa, ponavlja tezu predsjednik Republike, Zoran Milanović, no kaže kako je Plenković napiknuo krivog čovjeka.

“Taj tip je patološki nelojalan, on će ga zavaljati prvom prilikom gledajući da gradi sebe kao što je uništio Sanadera koji ga je stvarao. A Plenkovićeva konstatacija da je to čovjek koji je osudio predsjednika HDZ-a. Pa je, brate, kao dio obračuna frakcije A i frakcije B, kad je Sanader već izbačen iz HDZ-a kao politički biootpad, kao biomasa na cestu onda ga je trebalo umlatit. To je napravio naš dečko, Ture…”, rekao je Milanović.

Milanović o izboru Turudića: “To je patološki nelojalan tip, zavaljat će Plenkovića” Milanović se oglasio o Turudiću: “Najopasniji Plenkovićev nasrtaj na institucije. To ne smije proći”

Bujica uvreda i kritika

Bujica uvreda i kritika jedini je Milanovićev arsenal u ovoj bitci, on nema druge alate da zaustavi Turudića, čak niti ne potpisuje njegovo imenovanje nakon odluke Sabora. Oružja osim jezika nema ni oporba.

“Dodatni problem Turudića je činjenica da je on prijatelj s prvooptuženima u tri do četiri najveća slučaja koje USKOK ima”, istaknula je Sandra Benčić, zastupnica Možemo!.

Šef SDP-a upozorava na još jednu prevažnu ovlast koju će Turudić dobiti u ruke kao šef DORH-a.

“Vodite računa o tome da je glavni državni odvjetnik taj koji donosi odluku u slučaju sukoba nadležnosti između hrvatskog tužilaštva i EPPO-a. Turudić će moći u svakoj situaciji odlučiti o nadležnosti i oduzeti slučaj EPPO-u ako oni krenu predaleko, u slučaju Obuljen, u slučaju Žalac, kazao je Peđa Grbin, predsjednik SDP-a.

Ma neće se to usuditi, kažu iz Mosta. Valjda.

“Europska uredba je jasna i ona propisuje da svi predmeti i informacije koje se tiču trošenja europskog novca moraju biti proslijeđene Olafu Scholzu, a onda ih Olaf prosljeđuje Uredu europskog javnog tužitelja. Ako će Turudić to raditi ulazimo u neka daleko mračnija vremena. Nisam siguran da će se Turudić to usuditi, ali vidjet ćemo, sve je moguće”, rekao je Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta.

Premijer Plenković danas novinare izbjegava, bez komentara na paljbu protiv njegovog kandidata. HDZ-ov izbor brani ministrica koja je i sama bila prijateljica Josipe Rimac baš kao i Turudić.

Turudić o Milanoviću: Što reći o čovjeku koji se hvalio da je kršio zakon? Mesić protiv Turudića: Svi su Milanovićevi prigovori na mjestu…

“On je jednoglasan prijedlog Vlade”

“On je jednoglasan prijedlog Vlade, naše mišljenje je izrazito pozitivno. On je jednoglasno potvrđen kao kandidat od svih članova povjerenstva od sedam ministara i to su svi članovi Vlade na sjednici jednoglasno potvrdili s obzirom na to da je imao visokokvalitetan program te je ocijenjeno da će najbolje udovoljiti toj zadaći”, rekla je Marija Vučković, ministrica poljoprivrede.

Ministrica je odgovorila na pitanje boji li se da će glavni državni odvjetnika istraživati aferu Rimac u kojoj se spominjalo i njeno ime. “Ne bojim, institucije će i dalje raditi neovisno svoj posao kao što i rade.”

Nema straha od Turudića, a ni za saborsku većinu koja ga idući tjedan treba izglasati za glavnog državnog odvjetnika. Sve dok za nju budnim okom sokolovim brine Gordan Jandroković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Milanović o izboru Turudića: “To je patološki nelojalan tip, zavaljat će Plenkovića” Milanović o izboru Turudića: “To je patološki nelojalan tip, zavaljat će Plenkovića”