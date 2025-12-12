Plenković komentirao peticiju protiv molitelja: "Imam poruku za sve"

Na pitanje kako gleda na peticiju da se molitelji uklone s gradskih trgova koju je potpisao velik broj ljudi, premijer je odgovorio da je hrvatski narod devedesete godine odlučio da živi u slobodi i demokraciji, pa bi, naglasio je, bilo dobro da svi na političkom spektru malo toleriraju slobodu i toleriraju druge. Rekao je da je to njegova poruka svima i da je on protiv svih zabrana.