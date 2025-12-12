Oglas

Plenković komentirao peticiju protiv molitelja: "Imam poruku za sve"

N1 Info
|
12. pro. 2025. 11:17
Sanjin Strukic / Pixsell

"Bilo bi dobro da svi na političkom spektru malo toleriraju slobodu i toleriraju druge", rekao je danas premijer Andrej Plenković.

Premijer Andrej Plenković danas je na obilasku unutarnjeg dijela Zagrebačke katedrale kratko odgovarao na novinarska pitanja, pa tako i na ono kako gleda na Milanovićeve kritike oko ponašanja Francuza kada su u pitanju borbeni avioni Rafalei. Što je rekao o predsjednikovim kritikama opširnije možete pročitati ovdje.

Na pitanje kako gleda na peticiju da se molitelji uklone s gradskih trgova koju je potpisao velik broj ljudi, premijer je odgovorio da je hrvatski narod devedesete godine odlučio da živi u slobodi i demokraciji, pa bi, naglasio je, bilo dobro da svi na političkom spektru malo toleriraju slobodu i toleriraju druge. Rekao je da je to njegova poruka svima i da je on protiv svih zabrana.

Molitva na trgu je "politički čin"

Podsjetimo, aktivistica za prava žena Sanja Sarnavka ustvrdila je u srijedu da su molitve na gradskim trgovima svake prve subote u mjesecu "politički čin", a zahtjevi molitelja protivni Ustavu, pojašnjavajući zbog čega su institucijama predani potpisi za zabranu takvih okupljanja.

"Protestiramo zbog tri godine skupova koji se događaju pod egidom 'vjernici mole', a ustvari mislim da je to politički čin kojim se zahtijeva nešto što se protivi Ustavu i nizu međunarodnih konvencija kojih je Hrvatska potpisnica'', rekla je Sarnavka u izjavi novinarima nakon što je Hrvatskom saboru, Vladi i Ustavnom sudu predana peticija s više od 60 tisuća potpisa kojom se traži micanje molitelja s glavnih gradskih trgova. U trenutku objave ovog teksta brojka se popela na gotovo 78 tisuća potpisa.

Broj potpisa pokazuje, istaknula je Sarnavka, da su ljudi nesretni, frustrirani i da žele drugačije društvo. Citiranjem evanđelja po Mateju htjela je, kaže, podsjetiti vjernike što je Isus Krst govorio svojim sljedbenicima.

''Kada moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svome Ocu koji je u skrovitosti. Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti''.

andrej plenković klečavci molitelji peticija za molitelje peticija za zabranu klečavaca sanja sarnavka

