Rijeka bez direktora Turističke zajednice: Gradonačelnica Rinčić na velikom testu

Turističko vijeće TZG Rijeke danas nastavlja sjednicu na kojoj bi moglo odlučivati o poništenju natječaja za izbor direktora, nakon sukoba između gradonačelnice Ive Rinčić i većine članova Vijeća.
Većina članova podržava dosadašnjeg direktora Petra Škarpu, dok gradonačelnica Iva Rinčićzagovara drugog kandidata i tvrdi da treba prekinuti s “zatvorenim modelima odlučivanja”.
Zbog neslaganja je prethodna sjednica prekinuta, a proces je upao u pat poziciju, piše Alenka Juričić Bukarica za Novi list.
Županijski vijećnik i kandidat Leo Pavela upozorio je na proceduralne propuste i zatražio veću transparentnost natječaja.
Naveo je i da mu je gradonačelnica potvrdila kako je Rijeka trenutačno bliže poništenju natječaja zbog njegove “kompromitiranosti”.
U slučaju poništenja, Rijeka bi mogla mjesecima ostati bez direktora Turističke zajednice, a funkciju vršiteljice dužnosti trenutno obavlja sama gradonačelnica. Cijela situacija događa se usred predsezone, kada TZ mora voditi ključne aktivnosti promocije, marketinga i organizacije manifestacija.
