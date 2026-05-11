PAT POZICIJA

Rijeka bez direktora Turističke zajednice: Gradonačelnica Rinčić na velikom testu

N1 Info
11. svi. 2026. 08:35
Nel Pavletic/PIXSELL

Turističko vijeće TZG Rijeke danas nastavlja sjednicu na kojoj bi moglo odlučivati o poništenju natječaja za izbor direktora, nakon sukoba između gradonačelnice Ive Rinčić i većine članova Vijeća.

Većina članova podržava dosadašnjeg direktora Petra Škarpu, dok gradonačelnica Iva Rinčićzagovara drugog kandidata i tvrdi da treba prekinuti s “zatvorenim modelima odlučivanja”.

Zbog neslaganja je prethodna sjednica prekinuta, a proces je upao u pat poziciju, piše Alenka Juričić Bukarica za Novi list.

Županijski vijećnik i kandidat Leo Pavela upozorio je na proceduralne propuste i zatražio veću transparentnost natječaja.

Naveo je i da mu je gradonačelnica potvrdila kako je Rijeka trenutačno bliže poništenju natječaja zbog njegove “kompromitiranosti”.

U slučaju poništenja, Rijeka bi mogla mjesecima ostati bez direktora Turističke zajednice, a funkciju vršiteljice dužnosti trenutno obavlja sama gradonačelnica. Cijela situacija događa se usred predsezone, kada TZ mora voditi ključne aktivnosti promocije, marketinga i organizacije manifestacija.

