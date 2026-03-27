Burno u Saboru zbog Vrhovnog i Ustavnog suda: Oporba napadala HDZ, oni žestoko uzvraćali

Dalija Orešković (DOSIP), također, je kritizirala vladajuće što Vrhovni sud već godinu nema predsjednika. "Trodioba vlasti je jedno od naših ustavnih načela, no očito je da u stvarnosti jako dugo ne postoji. A u tom trenutku ne postoji niti demokracija kao takva. Odbijanje istražnog povjerenstva najbolji je pokazatelj da je Hrvatska proklizila u jednu diktaturu", kazala je te prozvala Andreja Plenkovića da je gori i od Ive Sanadera.