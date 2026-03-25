Predsjednik Ustavnog suda saborskim zastupnicima: "Izaberite ustavne suce"

Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić u srijedu je pozvao saborske zastupnike da izvrše svoju ustavnu dužnost i izaberu tri sutkinje ili suca Ustavnog suda, podsjećajući da mandat trojice ustavnih sudaca istječe 12. travnja ove godine.
Oglas
"Pozivam sve zastupnice i zastupnike Hrvatskog sabora da izvrše svoju ustavnu dužnost i izaberu tri sutkinje/suca Ustavnog suda RH kako bi se osiguralo nesmetano i kontinuirano izvršavanje Ustavom propisanih nadležnosti Ustavnog suda RH", navodi Staničić u pismu Hrvatskom saboru, objavljenom na mrežnoj stranici suda.
Staničić podsjeća da mandat trojice sudaca Ustavnog suda ističe 12. travnja 2026. te da u skladu s Ustavom nove suce Sabor bira dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja zastupnika.
Ustavni sud po zakonu ima 13 članova. Dužnost uskoro ističe sucima Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selancu i u Saboru je u tijeku postupak izbora troje novih.
Vladajući ta imenovanja žele vezati uz izbor nove čelne osobe Vrhovnog suda koji nema predsjednika već godinu dana, otkako je Radovan Dobronić preminuo i otkada se premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović ne mogu dogovoriti oko njegova nasljednika.
Prošloga tjedna saborska oporba je tijekom rasprave o izvješćima predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti za 2022., 2023. i 2024. poručila da se izbor čelne osobe Vrhovnog suda ne smije vezati uz izbor ustavnih sudaca, a HDZ smatra da je ljevica planirala blokadu izbora ustavnih sudaca i samo za to tražila razlog.
Krajem listopada prošle godine saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav utvrdio je listu od 13 kandidata za izbor tri nova suca Ustavnog suda, nakon čega je uslijedilo njihovo saslušavanje pred tim radnim tijelom.
Odbor je utvrdio da su sve formalne uvjete ispunili Senad Bajramović, Marko Bonifačić, Neven Cirkveni, Željko Matijašec, Oliver Mittermayer, Željko Pajalić, Mate Tomislav Peroš, Goran Selanec, Domagoj Sivrić, Štefica Stažnik, Ljiljana Stipišić, Mladen Sučević i Lidija Vidjak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas