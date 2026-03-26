Policija nezakonito prisluškivala Milanovićevu kandidatkinju za Vrhovni sud, svi dokazi izdvojeni

Na zagrebačkom županijskom sudu jučer je održano optužno vijeće u slučaju Damira Ostermana, bivšeg MUP-ovog glavnog informatičara, koji je optužen za odavanje tajnih policijskih podataka.
Sve posebne dokazne radnje koje je tužiteljstvo prikupilo su izdvojene jer je, kako doznaje RTL Danas, na optužnom vijeću otkriveno kako je policija prisluškivala krivu osobu.
Riječ je o sutkinji Mirti Matić, kandidatkinji predsjednika Zorana Milanovića za čelnicu Vrhovnog suda.
Policija je, umjesto njezinog bivšeg supruga, prisluškivala nju.
Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, koji je na ovo i ukazao, za RTL Danas je izjavio da se utvrdilo da je prije šest godina napravljena jedna prilično velika greška.
"Moramo biti jasni, tu grešku nije počinio DORH, već jedna osoba koja je provodila posebne dokazne radnje, odnosno prisluškivanje tog jednog broja telefona. Kad se utvrdilo da se prisluškuje pogrešnu osobu, s tim je trebalo stati. Međutim, to se nije dogodilo i naravno to je sada dovelo do ove jedne posljedice koju imamo u ovom predmetu, a to je da su manje-više svi dokazi plod te pogreške koja je napravljena u samom početku", izjavio je odvjetnik.
