Liječnici kažu da ovih pet stvari treba obaviti do 10 sati kako biste imali više energije tijekom dana

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Ako ste već ujutro iscrpljeni i jedva čekate prvu pauzu, razlog možda nije samo premalo sna. Iako umor mogu uzrokovati zdravstveni problemi poput anemije, poremećaja rada štitnjače ili apneje u snu, stručnjaci ističu da veliku ulogu imaju i svakodnevne navike.

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Liječnici funkcionalne medicine za magazin Parade izdvojili su pet jednostavnih navika koje mogu pomoći da tijekom dana imate više energije.

Sve počinje večer prije

Prema riječima dr. Sunjye Schweiga, osnivača Kalifornijskog centra za funkcionalnu medicinu, jutarnja energija uvelike ovisi o kvaliteti sna, redovitom vremenu odlaska na spavanje i buđenja, razini stresa, hidrataciji te unosu alkohola i kofeina.

Slično smatra i stručnjak za fiziologiju performansi dr. Mark Kovacs.

"Najveća pogreška je misliti da jutarnja energija počinje tek nakon što zazvoni alarm. Zapravo počinje večer prije", kaže Kovacs.

Stručnjaci savjetuju odlazak na spavanje i buđenje u približno isto vrijeme svaki dan te izbjegavanje alkohola prije spavanja jer može narušiti kvalitetu sna. Velike razlike u rasporedu spavanja tijekom tjedna mogu stvoriti svojevrsni "socijalni jet lag", zbog kojeg se osjećamo umorno iako smo spavali dovoljno, piše Nova.rs.

Pet navika koje preporučuju liječnici

Popijte čašu vode

Nakon nekoliko sati sna organizam je prirodno blago dehidriran, a i manjak tekućine može uzrokovati umor, glavobolju, slabiju koncentraciju i osjećaj tromosti.

Klinički biolog dr. Jeffrey Bland preporučuje da odmah nakon buđenja popijete oko pola litre vode. Istraživanja pokazuju da čak i blaga dehidracija može negativno utjecati na raspoloženje, razinu energije i kognitivne sposobnosti.

Prošećite

Kratka šetnja ubrzo nakon buđenja može pomoći organizmu da se lakše razbudi. Razlog nije samo kretanje, već i izlaganje prirodnom svjetlu.

Jutarnje sunce šalje mozgu signal da je dan počeo, smanjuje lučenje melatonina i pomaže regulirati cirkadijalni ritam, odnosno unutarnji biološki sat. Stručnjaci ističu da je upravo redovito izlaganje jutarnjem svjetlu jedan od najučinkovitijih načina za povećanje budnosti.

Lagano se razgibajte

Ne morate odmah odraditi naporan trening. Dovoljno je nekoliko minuta istezanja, laganih vježbi ili kraća fizička aktivnost.

Kretanje poboljšava cirkulaciju, povećava tjelesnu temperaturu i pomaže tijelu da prijeđe iz stanja sna u stanje budnosti. Ako ste neispavani, stručnjaci upozoravaju da intenzivan trening može imati suprotan učinak i dodatno vas iscrpiti.

Ne preskačite doručak

Uravnotežen doručak osigurava organizmu energiju za početak dana. Liječnici preporučuju obrok koji sadrži proteine, složene ugljikohidrate bogate vlaknima, zdrave masnoće i dovoljno tekućine.

Jaja, zobene pahuljice, integralni kruh, voće, orašasti plodovi ili avokado dobar su izbor jer osiguravaju postupno oslobađanje energije.

S druge strane, slatka peciva, zaslađene žitarice i druga visokoprerađena hrana mogu izazvati nagli porast šećera u krvi, nakon kojeg često slijedi pad energije već sredinom jutra.

Nemojte odmah posegnuti za kavom

Mnogi dan započinju kavom, no stručnjaci savjetuju da s njom ipak pričekate.

Preporuka je popiti prvu šalicu između 30 i 90 minuta nakon buđenja. U tom razdoblju organizam prirodno povećava razinu kortizola, hormona koji potiče budnost. Ako se kofein unese odmah nakon ustajanja, kod nekih ljudi može pojačati nervozu ili osjećaj stresa.

Prije prve kave liječnici preporučuju nešto jednostavnije – popijte čašu vode i dopustite tijelu da se prirodno razbudi.