Važna je prilagodba
Vožnja i artritis: Ovaj problem muči milijune, evo kako si olakšati boravak u automobilu
Osobe koje imaju artritis mogu voziti auto, ali mogu naići na neke probleme. Tako se može javiti bol u zglobovima, smanjena mobilnost zglobova ili smanjena snaga u rukama.
Ovo može utjecati na samu vožnju, ali i na radnje u autu, poput izlaska i ulaska u automobil. Vožnja i artritis idu zajedno, ali je potrebno prilagoditi pojedine stvari.
Vožnja s artritisom može biti problem za osobe kojima artritis utječe na svakodnevni život i svakodnevne aktivnosti. Ipak, pojedine radnje se u autu mogu prilagoditi, a važno je i voziti s više opreza.
Zašto je teško voziti s artritisom?
Artritis je autoimuna bolest koja utječe na zglobove. Tako se javlja bol u zglobovima, ukočenost ili ograničenost pokreta. Ovo može biti neugodno, ali i opasno kod vožnje, pogotovo kod osoba koje su u naprednom stadiju bolesti.
Na primjer, problem može stvarati ulazak i izlazak iz auta, okretanje volana ili pritisak noge na papučicu gasa.
Problem može biti i ukočenost vrata zbog čega osoba ne može dovoljno okrenuti glavu desno ili lijevo da vidi druge automobile.
Istraživanja vezana za vožnju i artritis
Provedeno je više različitih istraživanja tijekom godina o vožnji osoba s artritisom. Tako su rezultati sedam studija izvijestili da osobe s reumatoidnim artritisom nisu bile u potpunosti sposobne voziti. Njemačka studija koja je intervjuirala pacijente s ovom bolesti zaključila je da su vozili s određenim naporom ili pak s puno truda.
Druga studija iz 2005. otkrila je da 58% od 520 pacijenata s reumatoidnim artritisom smatra da im bolest ograničava sposobnost vožnje, dok dodatnih 8% uopće nije moglo voziti.
Ipak, treba uzeti u obzir da rezultati ovise o stadiju artritisa, ali i da postoji manjak podataka koji kvantitativno povezuju artritis sa sposobnošću vožnje ili povezanim sigurnosnim ishodima, zaključili su istraživači.
Potrebno je napraviti još istraživanja sposobnosti vožnje i potencijalnih modifikacija.
Kako voziti s artritisom?
Vožnja s artritisom je moguća, uz određenu pomoć i prilagodbu. Tako se mogu kupiti pojedini dodaci za auto, koji će znatno olakšati vožnju i koji su prilagođeni osobama s artritisom.
1. Navlaka za volan
Na volan se može staviti određena navlaka koja će olakšati posao zglobovima. Postoje i navlake koje se griju, što će dodatno pomoći bolnim zglobovima.
2. Dodaci za sjedalo
Na sjedalo se mogu staviti razne navlake i dodaci koji su pogodni za osobe koje imaju bolove u leđima ili vratu. Također, može se staviti dodatak na samo sjedalo u obliku povišenog jastuka kako bi osoba lakše izašla iz automobila, bez bolova.
3. Prilagodba
Prije svake vožnje je važno dobro se namjestiti, privući sjedalo na razinu na kojoj će koljena ili noge najmanje boljeti, a retrovizore namjestiti tako da okretanje vrata ne izaziva bolove. Pomoći mogu i senzori u automobilima kako se osoba ne bi morala previše okretati kod parkiranja.
4. Tablete protiv bolova i odmor
U slučaju jačih bolova, tabletu protiv bolova osoba može uzeti prije vožnje kako bi djelovala na vrijeme i vožnja prošla bez problema. Treba samo paziti da se radi o tabletama koje ne ometaju kognitivne funkcije i s kojima se može voziti.
5. Odmor usred vožnje
Još jedna važna stvar je je redovito uzimati odmore, stati na stajalištu, izaći iz auta i malo se protegnuti. Ovo posebno vrijedi za duže vožnje.
6. Bez forsiranja
U slučaju velikih bolovi i ukočenosti, bolje je preskočiti vožnju, odnosno ne voziti. U ovom slučaju je bolje odležati koji dan ili pronaći nekoga tko će voziti osobu koja ima artritis. Na ovaj način se ne stvara opasnost u prometu zbog nemogućnosti reakcija zbog bolova ili ukočenosti.
Zaključak
Vožnja i artritis idu zajedno, ali treba paziti na nekoliko stvari. Sve ovisi o stupnju bolesti i preporukama liječnika, ali i o prilagodbama u autu koje treba napraviti. Tako se može na razne načine olakšati vožnja osobama koje su u bolova ili kojima se zglobovi koče.
S druge strane, važno je znati procijeniti kada je vrijeme za prepustiti volan nekome drugome.
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