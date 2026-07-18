Vožnja i artritis: Ovaj problem muči milijune, evo kako si olakšati boravak u automobilu

Provedeno je više različitih istraživanja tijekom godina o vožnji osoba s artritisom. Tako su rezultati sedam studija izvijestili da osobe s reumatoidnim artritisom nisu bile u potpunosti sposobne voziti. Njemačka studija koja je intervjuirala pacijente s ovom bolesti zaključila je da su vozili s određenim naporom ili pak s puno truda.