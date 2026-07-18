NEKA SU BIZARNA...
Neobična pravila na plažama: Trebali biste ih znati prije odlaska na godišnji odmor
Ljetna sezona na europskim plažama u punom je jeku, no sve veći pritisak masovnog turizma i potreba za zaštitom obalnog okoliša doveli su do uvođenja sve strožih pravila na brojnim kupalištima.
Kako biste izbjegli oduzimanje stvari ili visoke novčane kazne, dobro je upoznati propise koji vrijede na pojedinim europskim plažama.
Ograničenja za suncobrane i drugu opremu
Na nekim plažama zabranjena je ili ograničena uporaba određene opreme kako bi se zaštitio prirodni okoliš.
Na plaži Punta Molentis u mjestu Villasimius na Sardiniji uvedena su ograničenja za korištenje suncobrana, šatora i sjenica. Gradonačelnik je isprva predložio da ih smiju koristiti samo osobe starije od 65 godina i obitelji s djecom mlađom od deset godina, no nakon kritika pravilo je ublaženo. Sada je dopušten jedan suncobran po obitelji ili skupini, i to na mjestu koje odrede spasilačke službe.
Na poznatoj plaži La Pelosa, također na Sardiniji, posjetitelji smiju koristiti ručnike samo ako ispod njih postave prostirku koja sprječava odnošenje pijeska. Ove godine vlasti najavljuju strožu provedbu tog pravila, a kazne na licu mjesta mogu dosegnuti stotinu eura.
U Grčkoj je čak 251 plaža proglašena područjem na kojem nije dopuštena nikakva gradnja ni postavljanje infrastrukture, uključujući ležaljke, suncobrane za najam i privremene drvene konstrukcije.
Kazne za "rezervaciju" mjesta na plaži
Na pojedinim španjolskim plažama više nije dopušteno rano ujutro ostavljati ručnike ili opremu kako bi se zauzelo mjesto.
U gradu Calpe na Costa Blanci zabranjeno je prije 9:30 ostavljati stolice, ležaljke, suncobrane ili druge predmete na pijesku.
Za prekršitelje je predviđena kazna od 250 eura, a policija može oduzeti ostavljene stvari i odnijeti ih u gradsko skladište.
Oprema ostavljena bez nadzora dulje od tri sata također može biti uklonjena.
Sve više plaža bez cigareta
Više od 600 plaža u Španjolskoj zabranilo je pušenje i korištenje elektroničkih cigareta. Među njima su plaže u Barceloni, San Sebastiánu te brojnim odredištima na Kanarskim i Balearskim otocima.
Francuska je prošle godine uvela zabranu pušenja na svim plažama uz kupališta, a prekršiteljima prijeti kazna od 135 eura.
Slične zabrane uvedene su i na mnogim talijanskim plažama, osobito u regijama Veneto, Emilia-Romagna, Sardinija i Apulija.
Kupaći kostimi samo na plaži
Sve više turističkih gradova kažnjava šetnju ulicama u kupaćim kostimima.
U Sorrentu na jugu Italije za hodanje gradom u bikiniju ili kupaćim gaćama može se platiti kazna do 500 eura.
U portugalskoj Albufeiri osobe koje izvan plaža, hotelskih zona ili bazena nose samo kupaći kostim mogu biti kažnjene s između 300 i 1500 eura.
U dijelovima Španjolske, uključujući Barcelonu i Mallorcu, nije dopušten ulazak u trgovine i restorane u kupaćem kostimu ili bez majice. Kazna može dosegnuti 300 eura, prenosi Euronews.
Gradske vlasti u Malagi postavile su i obavijesti na engleskom jeziku kojima podsjećaju turiste da se lokalna pravila o ponašanju i odijevanju odnose i na njih.
Slični propisi vrijede i u Hrvatskoj. U Splitu, Dubrovniku i Hvaru na snazi su odredbe o narušavanju javnog reda i mira koje predviđaju kazne za osobe koje gradom hodaju bez majice ili u kupaćem kostimu. Kazne mogu iznositi do 150 eura.
U Nici u Francuskoj osobe koje se gradom kreću bez gornjeg dijela odjeće mogu odmah biti kažnjene s 35 eura, dok za sunčanje u toplesu na mjestima gdje je to zabranjeno prijeti kazna od 38 eura.
Talijanski gradić Varenna na jezeru Como također je uveo kazne do 200 eura za turiste koji gradom hodaju golog torza ili u kupaćem kostimu.
Mokrenje u more može skupo stajati
Španjolski grad Vigo u Galiciji još od 2022. kažnjava ono što u propisima naziva "fiziološkim pražnjenjem na plaži ili u moru". Drugim riječima, mokrenje u moru može vas stajati 750 eura.
Marbella je 2024. uvela sličnu zabranu na 25 plaža na području grada.
Pazite koliko glasno puštate glazbu
U Portugalu su prijenosni zvučnici koji glasnom glazbom ometaju druge posjetitelje zabranjeni još od 2023. godine odlukom Nacionalne pomorske uprave.
Pojedinci koji prekrše pravilo mogu biti kažnjeni iznosom između 200 i 4000 eura, dok skupinama prijete kazne od 2000 do čak 36.000 eura.
Osim novčane kazne, vlasti mogu oduzeti i zvučnik ili drugu opremu kojom je prekršaj počinjen.
Psi često ne smiju, a slonovi nikako
Pravila za dovođenje životinja na plaže također su vrlo različita.
Na mnogim plažama u Italiji, Španjolskoj, Francuskoj i Hrvatskoj tijekom glavne turističke sezone psi nisu dopušteni, osobito na plažama s Plavom zastavom. Na nekima je njihov dolazak dopušten samo rano ujutro ili kasno navečer.
A ako ste planirali povesti slona na plažu, izbjegavajte francuski Granville u Normandiji. Ondje su slonovi zabranjeni još od 2009., nakon što je putujući cirkus dopustio svojim životinjama kupanje u moru, pri čemu su iza sebe ostavile izmet u vodi.
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