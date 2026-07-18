Neobična pravila na plažama: Trebali biste ih znati prije odlaska na godišnji odmor

Na plaži Punta Molentis u mjestu Villasimius na Sardiniji uvedena su ograničenja za korištenje suncobrana, šatora i sjenica. Gradonačelnik je isprva predložio da ih smiju koristiti samo osobe starije od 65 godina i obitelji s djecom mlađom od deset godina, no nakon kritika pravilo je ublaženo. Sada je dopušten jedan suncobran po obitelji ili skupini, i to na mjestu koje odrede spasilačke službe.