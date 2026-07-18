VREMENSKA PROGNOZA
Vremenski vrtuljak: Sparno i nestabilno vrijeme, evo gdje će biti grmljavinskih pljuskova
Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka
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Dvije anticiklone, i jedna duboka slabo pokretna ciklona rasporedile su se na sjevernoj polutci iznad Europe. Anticiklona nad Atlantikom podržava toplinski val nad Velikom Britanijom Irskom i Francuskom.
Anticiklona nad sjevernom Afrikom i s njom povezan toplinski val prostire se nad Sredozemnim morem i dopire do Alpa. Ciklona nad Baltikom i Skandinavijom slabo je pokretna a na njezinoj zapadnoj strani je visinsko strujanje sjevernog smjera u kojem preko sjevernog mora i Njemačke do Alpi struji nestabilan vlažan zrak sjevernih širina.
Mjesto sukoba tople i hladne zračne mase nalazi se sjevernije od Alpi i proteže u smjeru istok zapad. Povremeno se nestabilan zrak prelije preko alpske prepreke i u sudaru s toplim zrakom uzrokuje pojavu jakih grmljavinskih pljuskova.
Nad naše krajeve sa sjeverozapada i sjevera povremeno prodire nestabilan zrak te u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu dolazi do razvoja linija nestabilnosti koje se sastoje od niza oblaka vertikalnog razvoja Cumulonimbusa.
Kako se nalazimo na prednjoj strani toplinskog vala afričkog zraka uz neprekidan dotok vlažnog zraka sa Sredozemlja i Jadran vrijeme je uz visoke dnevne temperature visok postotak vlage u zraku sparno.
Ciklona nad Baltikom će se u narednom tjednu sporo pomicati prema istoku, a nad naše krajeve će sve više pritjecati hladni nestabilan zrak obilazeći Alpe.
Uz grmljavinske pljuskove vrijeme će u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu biti nestabilno, promjenljivo oblačno i za stupanj do dva hladnije. Na srednjem i južnom Jadranu pretežno sunčano uz poslijepodnevne nevere.
Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 16, na Jadranu i dalje tople noći s temperaturom oko 22. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 26, a na Jadranu od 28 do 32.
Promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme potrajat će do sredine idućeg tjedna kad nam se ponovo vraćaju ljetne žege.
Danas i sutra će vrijeme biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslijepodne i u noći na nedjelju. Na srednjem i južnom Jadranu pretežno sunčano.
U unutrašnjosti će puhati slab sjeverac, a na Jadranu maestral pojačan u poslijepodnevnim satima, osobito na otvorenom moru i u kanalima srednjeg i južnog Jadrana.
Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 °C. Temperatura mora je od 24 do 26, temperatura rijeka koje zbog suše imaju vrlo nizak vodostaj je od 22 do 25.
Oprez pri izlaganju suncu, ultraljubičasti indeks je visok i vrlo visok.
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