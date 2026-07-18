Anticiklona nad sjevernom Afrikom i s njom povezan toplinski val prostire se nad Sredozemnim morem i dopire do Alpa. Ciklona nad Baltikom i Skandinavijom slabo je pokretna a na njezinoj zapadnoj strani je visinsko strujanje sjevernog smjera u kojem preko sjevernog mora i Njemačke do Alpi struji nestabilan vlažan zrak sjevernih širina.