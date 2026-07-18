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Veliko otkriće: Meteorit koji je pao na kuću u SAD-u sadržava kemijske spojeve s drugog planeta
Stanovnici šireg područja New Yorka u srpnju 2024. svjedočili su rijetkom prizoru kada je vatrena kugla eksplodirala na nebu, a snažan zvučni udar odjeknuo cijelom regijom.
Jedna vlasnica kuće u saveznoj državi New Jersey doživjela je još neobičnije iskustvo. Fragment meteorita velikom je brzinom probio strop njezine kuće, razbio se i završio na podu spavaće sobe.
Meteorit, kasnije nazvan Hillsborough, pokazao se iznimno vrijednim za znanost. Pronađen je gotovo odmah nakon pada, a budući da je završio unutar kuće, nije bio izložen kiši ni tlu, čime je izbjegnuta kontaminacija zemaljskim tvarima. Zbog toga je njegova kemijska struktura ostala očuvana u gotovo izvornom stanju, prenosi Science Alert.
Znanstvenici su sada otkrili dokaze da su kroz matični asteroid ovog meteorita nekoć tekle vrlo slane otopine, koje su potaknule složene kemijske procese te iza sebe ostavile neuobičajene minerale i bogat skup organskih spojeva.
Otkriće upućuje na to da su džepovi slane vode unutar primitivnih asteroida bili kemijski mnogo aktivniji nego što se dosad pretpostavljalo. Takvi su uvjeti možda pridonijeli stvaranju nekih sastojaka potrebnih za razvoj života, koji su kasnije dospjeli na mladu Zemlju.
"Forenzička analiza fragmenata pokazala je da sadrže očuvane dijelove s površine malog primitivnog asteroida, gdje su bili izloženi vrlo slanim tekućinama. Takav proces dosad nije bio poznat kod ove vrste proto-planetarnih tijela", rekao je astronom Peter Jenniskens iz SETI instituta i NASA-inog istraživačkog centra Ames.
"Riječ je o najčišćim meteoritima tipa CM1/2"
Meteoriti čuvaju mineralni i kemijski zapis dijelova Sunčeva sustava. No od desetaka tisuća dosad pronađenih meteorita većina je prikupljena dugo nakon što su pali na Zemlju, zbog čega su bili znatno izmijenjeni dugotrajnim utjecajem okoliša.
Hillsborough je rijedak primjer meteorita koji je pao usred dana iznad gusto naseljenog područja. Njegov spektakularan ulazak u atmosferu vjerojatno su vidjeli milijuni ljudi, a zabilježile su ga brojne kamere, od kućnih videonadzora do specijaliziranih mreža za praćenje meteora.
Tijekom prolaska kroz atmosferu meteorit se raspao u više dijelova. Takvi se raspadi događaju kada zrak prodre u mikroskopske pukotine i pore stijene, povećavajući unutarnji tlak sve dok se tijelo ne raspadne.
Krhotine su pale na području od Staten Islanda prema New Jerseyju, no pronađen je samo fragment koji je probio kuću u Hillsboroughu.
Vlasnica kuće prikupila je dijelove meteorita koristeći rukavice i aluminijsku foliju te ih pohranila u staklene posude.
"Zahvaljujući brzoj reakciji vlasnice kuće, riječ je o najčišćim meteoritima tipa CM1/2 koje poznajemo", rekao je Jenniskens.
Takvi su meteoriti vrlo rijetki
Izračuni putanje pokazali su da meteorit potječe iz asteroidnog pojasa između Marsa i Jupitera.
Analiza minerala pokazala je da njegovo matično tijelo pripada istoj skupini ugljikom bogatih asteroida iz koje potječu meteoriti klase CM, nazvani prema meteoritu Mighei koji je pao na područje današnje Ukrajine 1889. godine.
Takvi su meteoriti vrlo rijetki, a smatra se da čuvaju neke od najstarijih materijala nastalih u ranom Sunčevu sustavu, dok je on još bio u fazi formiranja.
Jedno od najzanimljivijih otkrića jest da je Hillsborough sačuvao inkluzije bogate solima koje su vjerojatno nastale blizu površine matičnog asteroida.
Istodobno, drugi minerali upućuju na to da je meteorit nekoć prošao proces vodene alteracije, odnosno da je na njih davno djelovala tekuća voda.
Sve zajedno sugerira da je matični asteroid nekoć sadržavao vrlo slane otopine, čak slanije od današnjih Zemljinih oceana.
Čini se da su upravo te slane otopine omogućile nastanak velikog broja organskih spojeva, uključujući brojne aminokiseline, molekule koje se smatraju ključnima za nastanak života.
Hillsborough znanstvenicima pruža uvid u okoliš u kojem su takve aminokiseline mogle nastajati.
Donijeli su život na Zemlju?
Već je bilo poznato da se aminokiseline mogu formirati unutar asteroida i sačuvati u meteoritima koji kasnije padnu na Zemlju.
Ovo je dosad najuvjerljiviji dokaz da su primitivni asteroidi sadržavali džepove vrlo slane vode u kojima se mogla odvijati složena kemija, što dodatno podupire teoriju da su upravo meteoriti na mladu Zemlju donijeli dio sastojaka potrebnih za nastanak života.
Ipak, istraživači upozoravaju da je moguće i drukčije objašnjenje. Organski spojevi pronađeni u slanim otopinama možda su ostaci kemijskih procesa izazvanih ranijim sudarima asteroida.
Bez novih svemirskih misija teško će biti saznati više o podrijetlu meteorita, njegovoj povijesti i mjestu koje zauzima unutar obitelji meteorita klase CM.
No ono što je već sada otkrio dodatno upotpunjuje sliku ranog Sunčeva sustava kao mnogo dinamičnijeg okruženja nego što se nekad vjerovalo, mjesta na kojem su se voda, minerali i organska kemija miješali čak i unutar sićušnih asteroida milijardama godina prije nego što se na Zemlji pojavio život.
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