Veliko otkriće: Meteorit koji je pao na kuću u SAD-u sadržava kemijske spojeve s drugog planeta

Meteorit, kasnije nazvan Hillsborough, pokazao se iznimno vrijednim za znanost. Pronađen je gotovo odmah nakon pada, a budući da je završio unutar kuće, nije bio izložen kiši ni tlu, čime je izbjegnuta kontaminacija zemaljskim tvarima. Zbog toga je njegova kemijska struktura ostala očuvana u gotovo izvornom stanju, prenosi Science Alert.