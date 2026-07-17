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U Splitu

Preko Ubera i Bolta u jednoj sezoni 'zaradio' više od 1,7 milijuna eura. Optužen je

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N1info
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17. srp. 2026. 20:06
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11.07.2025., Split - Taxisti cekaju partijanere. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ilustracija: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv 29-godišnjaka zbog sumnje na zlouporabu povjerenja i ovlasti, utaju poreza te povredu obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.

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Optužnicom je obuhvaćeno razdoblje od svibnja do kraja rujna 2023. godine, odnosno jedna ljetna sezona. Riječ je o vlasniku j.d.o.o.-a koji se bavitaksi prijevozom.

Prema prvoj točki optužnice, na teret mu se stavlja da je trgovačkom društvu prouzročio štetu od gotovo 600 tisuća eura. Tereti ga se da je podizao novac s računa društva, ali ga nije koristio za poslovne potrebe, već ga je neosnovano zadržao.

Drugom točkom optužnice tereti ga se za štetu državnom proračunu od 631 tisuću eura. Prema navodima optužnice, nije prijavio sve poslovne događaje, a za usluge koje su mu pružili estonski Bolt i amsterdamski Uber, u iznosima od 546 tisuća odnosno milijun i 162 tisuće eura, nije prijavio, obračunao ni uplatio PDV veći od 427 tisuća eura.

U optužnici se također navodi da nije prijavio ni osnovicu za obračun PDV-a u iznosu od 816 tisuća eura za obavljene usluge taksi prijevoza, zbog čega nije obračunao ni platio dodatnih 204 tisuće eura PDV-a.

Treća točka optužnice odnosi se na skrivanje poslovne dokumentacije. Tužiteljstvo ga tereti da je uklonio poslovne knjige kako bi onemogućio službenicima Porezne uprave provedbu nadzora.

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bolt taksi taksi prijevod taksist taksist split uber

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