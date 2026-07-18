Centar poziva SDP i Možemo na zajednički izlazak na kotarske izbore: Cilj je pobjeda nad HDZ-om

Smatra kako je vrijeme da se nauči iz grešaka i da se prestanu ignorirati jasna upozorenja. „HDZ danas vlada u državi jer oporba nije zajednički izašla na izbore, a u Splitu jer se slijepo podupiralo kandidata za kojeg je bilo jasno da je kompromitiran i da je igrač HDZ-a“, kazala je gradska vijećnica, aludirajući na bivšeg predsjednika splitskog SDP-a Davora Matijevića, kojem nije spomenula ime, a koji je u ljeto prošle godine istupio iz SDP-a i prešao u nezavisnog gradskog vijećnika zbog neslaganja s politikom vodstva te stranke koje je zagovaralo koaliciju SDP-sa strankom Centar.