Oglas

u rujnu

Centar poziva SDP i Možemo na zajednički izlazak na kotarske izbore: Cilj je pobjeda nad HDZ-om

author
Hina
|
18. srp. 2026. 15:25
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_140726_155236758
Patrik Macek/PIXSELL

Vodstvo stranke Centar subotu je pozvalo SDP, Možemo i nezavisne pojedince da zajedno izađu na kotarske izbore u Splitu u rujnu ove godine kako bi pobijedili HDZ, ocijenivši kako kako HDZ vlada u državi jer oporba nije zajednički izašla na izbore.

Oglas

"Kotarski  izbori su prilika da oporba pokaže zajednički cilj - pobjedu nad HDZ-om. Pozivamo SDP, Možemo! i sve nezavisne pojedince koji se žele pridružiti borbi da na ove izbore izađemo zajedno. Pokažimo ozbiljnost i odgovornost prema biračima i gradu“, poručila je u pisanoj izjavi Marijana Puljak, predsjednica Centra, saborska zastupnica i splitska gradska vijećnica.

Smatra kako je vrijeme da se nauči iz grešaka i da se prestanu ignorirati jasna upozorenja. „HDZ danas vlada u državi jer oporba nije zajednički izašla na izbore, a u Splitu jer se slijepo podupiralo kandidata za kojeg je bilo jasno da je kompromitiran i da je igrač HDZ-a“, kazala je gradska vijećnica, aludirajući na bivšeg predsjednika splitskog SDP-a Davora Matijevića, kojem nije spomenula ime, a koji je u ljeto prošle godine  istupio iz SDP-a i prešao u nezavisnog gradskog vijećnika zbog  neslaganja s politikom vodstva te stranke koje je zagovaralo koaliciju SDP-sa strankom Centar. 

„Neka to svima bude lekcija koju nećemo ponavljati. Vrijeme je da udružimo znanje, energiju i resurse. Krenimo u pobjedu nad HDZ-om na svim razinama, počevši od naših ulica i kvartova!“, poručila je Puljak.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
centar hdz kotarski izbori možemo sdp

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ