Ocijenili su da u okolnostima predmeta nije bio dosegnut prag odgovornosti države za nezakonit ili nepravilan rad suda, uzimajući u obzir nejasnoće u pogledu mjerodavnih propisa i nadležnog tijela za odlučivanje te činjenicu da nije bilo izvjesno da bi podnositelj bio uvjetno otpušten i da je o njegovoj molbi odlučeno ranije. Ustavni sud odbio je njegovu ustavnu tužbu.