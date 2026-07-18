ŠOKIRANI CIJENAMA
Strani mediji vrište zbog cijena u Hrvatskoj: "To nije normalno!" A ne radi se samo o kuglici sladoleda
Uoči i za vrijeme svake turističke sezone domaći mediji, ali i oni u zemljama iz kojih u Hrvatsku stiže najviše turista, raspišu se o visokim cijenama na Jadranu.
Iako je više tekstova u kojima se neutralno ili afirmativno piše o ovdašnjem turizmu i ljepotama hrvatske obale, iz godine u godinu sve je više i tekstova u kojima se analiziraju cijene i odvaguje gdje je isplativije ljetovati. Pritom se bombastično, kao i kod nas, u prvi plan izvlače krajnji primjeri poput, primjerice, kuglice sladoleda po cijeni od pet eura na splitskoj Rivi.
"Šok za turiste: To nije normalno - 5 eura za kuglicu sladoleda" naslov je teksta koji je prije desetak dana objavio austrijski portal Heute. Ondje se najprije citira premijera Andreja Plenkovića koji je kritizirao trgovačke lance jer na obali drže znatno više cijene nego u trgovinama na kontinentu. Pa u nastavku teksta Heute poseže za već mitskom kuglicom sladoleda.
"Ovo si više ne možemo priuštiti"
"Čak je i kod klasične ljetne poslastice razlika u cijeni zapanjujuća. Dok kuglica sladoleda u Varaždinu košta 1,60 eura, u turističkim središtima duž jadranske obale cijene se obično kreću između 2,50 i 3,50 eura. A u nekim slastičarnicama uz splitsku rivu, jedna kuglica košta čak 4 do 5 eura", piše Heute.
Njemački Frankfurter Rundschau objavio je prošloga je tjedna članak naslovljen "Turisti odustaju od Hrvatske – Neću ići tamo" citirajući njemačke turiste koji se žale na ovogodišnje cijene u "kamperskom raju" - Malom Lošinju.
"Šum valova, blagi večernji zrak Jadrana i osjećaj slobode tijekom kampiranja – za bezbrojne putnike Hrvatska je oduvijek bila oličenje odmora iz snova. No kada pogledaju svoj budžet za odmor, mnogi osjećaju žaljenje: narasli troškovi guše im čaroliju odmora", piše u uvodu teksta u kojemu se kritiziraju cijene u malološinjskim kampovima i restoranima, znatno više nego lani.
"Ostanite doma! Ovo si više ne možete priuštiti", citira se jedan turist koji je ovoga ljeta već bio na Lošinju.
Nema više obroka za dvoje ispod 50 eura
Posebno se to odnosi na cijenu zakupa parcele u kampu.
"Upravo sam se vratio s Azurne obale gdje sam platio 28 eura za parcelu. Ako dobro vidim, u Hrvatskoj traže preko 50 eura i to u rujnu. Tada neću ići u Hrvatsku. radije ću se vratiti na jug Francuske."
Frankfurter Rundschau citira i njemačke turiste koji kažu kako se u restoranima na hrvatskoj obali više ne može dobiti obrok za dvoje ispod 50 eura. No isti portal piše kako se unatoč rastućim cijenama ne smanjuje broj rezervacija njemačkih turista za ljetovanje na Lošinju.
Na sličan način austrijski Krone u tekstu objavljenom ovoga ponedjeljka "vrišti" u naslovu kako u Hrvatskoj "značajno rastu cijene goriva", dok u samome tekstu stoji kako će za austrijske turiste Hrvatska "i dalje biti jeftinija od benzinskih crpki kod kuće". Također u istom tekstu u jednom od podnaslova upozorava se austrijske turiste: "Čuvajte se benzinskih postaja na autocestama" uz informaciju da tamo ne vrijede regulirane cijene goriva koja stoga "mogu biti puno skuplja".
"Uvođenje eura vraća se kao bumerang"
Češki portal Newstream piše, pak, kako se "uvođenje eura Hrvatskoj vraća kao bumerang".
"Hrvatska na početku glavne ljetne sezone doživljava neugodno otrežnjenje: turisti otkazuju neke rezervacije, posebno u Splitu, a vlasnici apartmana s nerealno postavljenim cijenama moraju smanjivati cijene. Hrvatska turistička zajednica priznaje slabiju potražnju u srpnju i kolovozu te naglašava ključnu važnost omjera cijene i kvalitete. Ključni razlog je uvođenje eura. Zemlja ga je uvela 2023. godine, a euro sada povećava inflaciju u Hrvatskoj na nekoliko načina. (...) A kada turisti vide cijene, gubitak cjenovne iluzije brzo se pretvara u otkazivanja rezervacija ili čekanje last minute ponuda", pisao je prošloga tjedna ovaj češki portal.
Ležaljka za 40, a ručnik za 100 eura
Mađarski Index.hu piše o pomutnji koju je pred jednim štandom u Dubrovniku izazvao ručnik za plažu koji se prodaje po cijeni od 40 tisuća forinti ili, preračunato, malo više od 100 eura. Neki je mađarski turist snimio taj ručnik i snimku objavio na TikToku pa se povela žustra rasprava o kojoj piše Index.
"Nadam se da su u ručnik ušili sto eura", napisao je jedan, a drugi dodao da bi po toj cijeni "radije ostao mokar".
Neki su pomislili da je u pitanju greška no Indeks.hu je utvrdio da se isti ručnik u internetskoj trgovini prodaje za 99 eura. Iako su neki kazali kako nitko nije prisiljen kupiti ručnik o toj cijeni, ipak su zaključili da je "hrvatski turizam gotov."
"Hrvatska cijenama postala premium destinacija"
A mađarski portal Origo u članku objavljenom ove srijede pod naslovom "Nevjerojatno je koliko će ove godine koštati odmor u Hrvatskoj" konstatira kako Hrvatska nakon ulaska u Europsku uniju neumoljivo sustiže europske razine cijena.
"Hrvatska obala konačno je izgubila svoj povoljni karakter i postala jedna od najskupljih, premium destinacija. Dok zapadni putnici smatraju ovu razinu potpuno normalnom, za mađarske turiste ova sezona predstavlja ozbiljan cjenovni šok."
Dalje u istom tekstu Origo navodi i neke cijene koje su šokirale mađarske turiste u Rovinju: najam ležaljke bez madraca za 40 eura, ćevapčići ili tjestenina u restoranu na plaži od 12 do 18 eura, riblja jela od 25 eura naviše, krigla piva za pet eura te neizostavna kuglica sladoleda za tri i pol eura.
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