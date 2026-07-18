Strani mediji vrište zbog cijena u Hrvatskoj: "To nije normalno!" A ne radi se samo o kuglici sladoleda

Iako je više tekstova u kojima se neutralno ili afirmativno piše o ovdašnjem turizmu i ljepotama hrvatske obale, iz godine u godinu sve je više i tekstova u kojima se analiziraju cijene i odvaguje gdje je isplativije ljetovati. Pritom se bombastično, kao i kod nas, u prvi plan izvlače krajnji primjeri poput, primjerice, kuglice sladoleda po cijeni od pet eura na splitskoj Rivi.