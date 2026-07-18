u austriji
Automobil uletio na terasu kafića: Čak 11 ozlijeđenih
Čak 11 osoba je ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu poslijepodne u središtu austrijskog mjesta Velden am Wörthersee kada se automobil zabio u prepunu vanjsku terasu lokalnog kafića.
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Kako pišu austrijski mediji, jedanaest osoba je ozlijeđeno. Među ozlijeđenima je navodno troje djece. Prema izvješćima medija, dvije žrtve zadobile su teške ozljede, iako se čini da nitko nije u životnoj opasnosti, prenosi Sanja Covic za Fenix magazin.
Incident se dogodio oko 12:40 sati.
Neuspješan pokušaj parkiranja
Za volanom spornog automobila je bila starija žena. Prema informacijama policije, snimke s nadzorne kamere sugeriraju da je vozačica pogriješila prilikom parkiranja. „Međutim, točne okolnosti nesreće zasad nisu jasne, jer je žena bila u šoku nakon nesreće“, dodaje se u policijskom izvješću.
Vozačica nije ozlijeđena, ali je u šoku
Vozačica je primila liječničku pomoć, ali još nije ispitana. Osim šoka, prošla je bez tjelesnih ozljeda. Neki od ozlijeđenih prevezeni su u bolnicu helikopterom hitne pomoći.
Na mjestu događaja osim djelatnike hitne pomoći, bila je policija i vatrogasci.
Velden am Wörther See je trgovište u okrugu Villach-Land u austrijskoj pokrajini Koruškoj. Smješteno na zapadnoj obali jezera Wörthersee, jedno je od najpopularnijih odmarališta u zemlji.
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