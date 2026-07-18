Koja je najbolja boja za beton

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Na južnoj fasadi obične zagorske kuće prve mikropukotine na betonskoj ploči pojavljuju se između desete i petnaeste zime. U početku se vide samo pri kosom poslijepodnevnom svjetlu, a sljedeće sezone postaju očito šire. Ploča se ne ruši, ali je u nju tih godina prodirala voda, koja se zatim smrzavala i otapala, pa proces ponavljala iz sezone u sezonu. Pravilno odabrana boja za beton zatvara mu pore i može produljiti vijek ploče za dva do tri desetljeća. Koja je to boja ovisi o tome gdje se nanosi i kakvo opterećenje podnosi.

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Što napada betonsku površinu

Beton upija vodu kroz mikroskopske pore. Kad se ta voda zimi smrzne, povećava obujam za približno devet posto i pritišće strukturu iznutra. Nakon nekoliko zimskih ciklusa smrzavanja i otapanja čak i armirana ploča dobiva mrežu kapilarnih pukotina. Usporedno se odvija karbonatizacija. Ugljični dioksid iz zraka reagira s kalcijevim hidroksidom u cementu i postupno snižava pH-vrijednost matrice. Kad ta vrijednost padne ispod 9, armatura gubi pasivnu zaštitu i počinje korodirati.

Hrđa zauzima i do sedam puta veći obujam od izvornog čelika, pa se pukotine šire iznutra prema površini. Premaz koji zaustavlja prodor vode i ugljičnog dioksida prekida taj proces u korijenu. Na južnoj fasadi bez zaštitnog sloja prvih desetak godina obično nema vidljivih oštećenja, no oko dvadesete sezone vlasnik dobiva ponudu za sanaciju koja zna doseći cijenu nove fasade.

Cementnu matricu napadaju i kemijski agensi. Cestovna sol koja se zimi rasipa po prilazima nosi natrijev klorid duboko u kapilarne kanale, a u priobalnom pojasu od Pule do Dubrovnika isti klorid ulazi u beton i iz morske izmaglice, bez vidljivog izvora vlage. Ulje iz vozila razgrađuje gornje slojeve cementa, kiseli kondenzat iz dimnjaka snižava pH izravno na površini, a gnojivo s okolnog vrta amonijakom napada vezivo. Fasade na obali bez kvalitetnog premaza prve znakove mrvljenja pokazuju već nakon sedam do osam zima.

Četiri obitelji premaza

Premazi za beton dijele se na četiri glavne skupine. Akrilne fasadne boje propuštaju vodenu paru i zato dobro funkcioniraju na vanjskim zidovima, gdje vlaga iz zida mora moći izaći prema van umjesto da se zarobi ispod sloja. Epoksidne smole stvaraju tvrd kemijski otporan film debljine 200 do 400 mikrometara, što ih čini standardom u garažama, automehaničarskim radionicama i pogonima prehrambene industrije, gdje pod redovito trpi ulja, kiseline i mehanička opterećenja od vilične opreme. Poliuretanski premazi se često nanose preko epoksidnog temelja, a kombinacijom elastičnosti i tvrdoće podnose dnevne temperaturne oscilacije veće od 30 °C bez pucanja. Tekuće gume, kao najmlađa skupina, premošćuju pukotine široke i do tri milimetra i prate rastezanje samog betona tijekom sezona.

Izbor pravog premaza počiva na tri pitanja: gdje se nanosi, koliko opterećenja podnosi i kakvo vrijeme vlada na toj lokaciji. Boja za beton fasade iz Like sigurno neće odgovarati podu varaždinske mehaničarske radionice, niti će premaz s ravnog krova u Splitu funkcionirati u vinskom podrumu u Iloku.

Tekuća guma za podzemne i ravne površine

Stajaća voda godinama opterećuje podrum, terasu i ravni krov. Klasična fasadna boja na takvim površinama brzo otkazuje jer nije izrađena za trajan kontakt s vodom. Tekuća guma nanosi se valjkom ili izlijevanjem ravno iz kante, a samonivelirajuća formula popunjava udubine i sitne pukotine u podlozi. Elastičnost joj dopušta da prati rastezanje betona tijekom temperaturnih promjena, pa se sloj ne odljepljuje na rubovima i u kutovima, gdje pukotine prve nastaju.

Bijela inačica premaza reflektira sunčevo zračenje umjesto da ga upija. Na ravnom krovu prekrivenom crnom bitumenskom membranom temperatura površine ljeti u Splitu i Šibeniku redovito prelazi 70 °C, dok ista ploha s bijelim reflektivnim slojem ostaje ispod 45 °C. Konstrukcija ispod krova trpi manje toplinsko širenje, a unutarnji prostor traži manje rashladnog kapaciteta tijekom srpnja i kolovoza.

Tekuća guma nameće se i u zahtjevnim okruženjima u kojima drugi premazi ne mogu opstati. U vinskim podrumima oko Iloka i Kutjeva mora biti potpuno bez mirisa, jer bi i blagi hlapljivi spojevi narušili bukete vina koja godinama zriju u istom prostoru. U bazenima i spremnicima za vodu izložena je stalnom djelovanju klora i pH-vrijednostima između 7 i 8, a ostaje stabilna bez ljuštenja i mjehurenja.

Univerzalna rješenja za unutrašnjost

Garažni pod u obiteljskoj kući, hodnik podruma i vanjski vrtni zid ne zahtijevaju industrijsku obradu. Za takve plohe se isplate univerzalni jednoslojni premazi, koji se nanose izravno na pripremljen beton bez prethodnog temeljnog sloja. Vodena baza, mat završetak i pokrivnost u jednom potezu skraćuju vrijeme izvedbe na dva radna dana, uključujući sušenje između slojeva. Sadržaj hlapljivih organskih spojeva ispod 30 g/L čini ih prikladnima za zatvorene prostore u kojima ljudi borave svakodnevno, pa i za sobu uz koju se nalazi spomenuti hodnik.

Granice univerzalnih premaza ipak postoje. Prolazak osobnog automobila preko obojanog garažnog poda neće ostaviti tragova, no prolazak kombija s teretom od dvije tone i zaustavnim kočenjem hoće. Isto vrijedi za izlijevanje akumulatorske kiseline, razrjeđivača ili sredstva za odčepljivanje odvoda iz kućanstva , koje nagriza vodenu vezivnu osnovu. U privatnoj uporabi takvi premazi nose teret bez problema, a u radioničkoj namjeni traže ozbiljnijeg nasljednika.

Priprema podloge je pola posla

Boja za beton drži se isključivo na čistoj, suhoj i grubo otvorenoj podlozi. Iskusni izvođač čekićem i metalnom četkom otvara površinu sve dok udarac ne proizvede jasan, šupalj zvuk i ne ostane bez tragova prašine pod prstima. Nakon temeljitog pranja vodom pod visokim tlakom potrebno je čekati najmanje 48 sati po suhom vremenu, a u vlažnim jesenskim danima i punih sedam dana, prije nego što se nanese prvi sloj.

Pukotine šire od milimetra popunjavaju se cementnom smjesom za reparaturu ili poliuretanskim kitom, ovisno o tome ostaju li statične ili se sezonski miču. Masne mrlje iz garaže ili radionice tretiraju se alkalnim odmašćivačem u dva prolaza, dok se stari sjajni premaz brusi brusnim papirom granulacije 80 ili 120 da nova boja ne klizi po laku. Temeljni premaz nanosi se tek na potpuno spremnu podlogu, i to samo ako tehnička uputa proizvoda to propisuje.

Predebeo sloj jedna je od najčešćih grešaka u praksi. Poliuretanski i epoksidni sustavi imaju propisanu mokru debljinu obično između 120 i 300 mikrometara po sloju, jer predebeo nanos ne uspijeva otpustiti otapalo iz unutrašnjosti i kasnije se odljušti u većim komadima. Vlažnost podloge prije bojanja provjerava se metodom plastične folije: kvadrat veličine 50 puta 50 centimetara zalijepi se ljepljivom trakom na beton i ostavi 24 sata. Pojava kapljica s donje strane folije znači da beton još sadrži zaostalu vodu i da rok za nanošenje treba pomaknuti.

Što piše na deklaraciji, a što u stvarnosti

Brojke s prednje strane kantice traže pažljivo čitanje. Petnaestogodišnja trajnost koju proizvođač navodi rezultat je laboratorijskog ispitivanja prema normi EN 1062-11 za umjetno UV-starenje i propisanog broja ciklusa smrzavanja i odmrzavanja. Na južnoj fasadi u Splitu, izloženoj direktnoj insolaciji i slanoj izmaglici, taj se vijek u stvarnosti svodi na osam do deset godina, dok ista boja na sjevernoj strani kuće u Karlovcu lako dosegne dvadeset.

Pokrivna moć izražena u kvadratnim metrima po litri presudna je za realnu cijenu posla. Jeftinija akrilna boja s pokrivnošću od 6 m²/L u dva sloja traži tri prolaza za istu vizualnu gustoću kakvu kvalitetnija formula s deklariranih 10 m²/L postiže u dva, pa konačni trošak po kvadratu često ispadne veći upravo s onim premazima koji na polici djeluju povoljno.

Sd-vrijednost, izražena u metrima ekvivalentnog sloja zraka, opisuje koliko premaz propušta vodenu paru. Što je broj niži, to zid efikasnije izlučuje zaostalu vlagu prema van. Za vanjsku stranu betonskog zida struka traži Sd-vrijednost ispod 0,5 m. Brojke iznad jednog metra zarobljavaju vlagu unutar konstrukcije, čime se ubrzava korozija armature i pojavljuju mjehuri ispod boje. Pravi premaz za vanjsku primjenu istovremeno zaustavlja kišu i propušta paru iz zida, što je svojstvo koje treba potražiti u tehničkom listu, a ne na prednjoj naljepnici.

Koliko košta projekt

Pakiranje od pet litara akrilne fasadne boje pokriva približno 35 do 40 kvadratnih metara u dva sloja, što je dovoljno za fasadu manje pomoćne zgrade ili veću potpornu plohu u dvorištu. Cijena kvalitetnog akrilnog premaza u Hrvatskoj kreće se od 30 do 50 eura za isto pakiranje, ovisno o nijansi i prodajnom mjestu. Tekuće gume nalaze se u višem cjenovnom razredu, između 80 i 100 eura za pakiranje od pet litara, no pokrivaju zahtjeve s kojima drugi premazi ne mogu izaći na kraj, poput trajnog kontakta s vodom ili pukotina koje se sezonski miču.

Univerzalni jednoslojni premazi smješteni su u sredini tog raspona, a dodatno štede novac jer otpada nabava temeljnog sloja. Bojanje garaže od dvadeset kvadrata staje u dva radna dana i približno 200 eura ukupnog troška materijala. Sanacija ispucale cementne glazure ili kompletna zamjena oštećene betonske plohe u istom prostoru kreće od 1500 eura naviše, ovisno o stupnju propadanja.

Pravilno odabran premaz prestaje biti potrošni trošak i postaje konstruktivna investicija. Bojom prekrivena armatura ne mora se mijenjati za dvadeset godina, a vlasnik međuvremenom dobiva objekt koji djeluje uredno održavano umjesto napušteno. Vlasnici kuća starijih od trideset godina u kontinentalnoj Hrvatskoj redovito navode obnovu fasade kao najpovoljnije ulaganje s najvidljivijim učinkom, a kvalitetna boja za beton produljuje tu razliku za jedno cijelo desetljeće. Sve počinje s tri pitanja na samom početku: gdje se ploha nalazi, kakvo opterećenje trpi i u kojem klimatskom pojasu radi. Odgovor na ta tri pitanja vrijedi više od bilo kojeg sezonskog popusta s police.