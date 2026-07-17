Više vrućine
Većina ljudi radi istu pogrešku tijekom vrućina: Zbog nje je u stanu još toplije nego vani
Jednostavni trikovi s ventilatorom mogu pomoći tijekom ljetnih vrućina, no stručnjaci upozoravaju da jedna česta pogreška može imati upravo suprotan učinak.
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Zatvaranje zavjesa, otvaranje prozora i uključivanje ventilatora među najčešćim su načinima rashlađivanja doma kada nema klima-uređaja. Ipak, stručnjaci upozoravaju da jedna od najraširenijih navika zapravo ne donosi željeni rezultat.
Naime, iako mnogi vjeruju da ventilator snižava temperaturu u prostoriji, to nije slučaj. Njegova je zadaća pokretati zrak, a ne hladiti ga. Ako je prostorija već pregrijana, ventilator će samo kružiti topli zrak, zbog čega neće pružiti očekivano osvježenje.
Autorica tekstova za časopis Good Housekeeping ističe da mnogi ventilatore koriste na pogrešan način.
"Ventilatori ovih dana rade gotovo bez prestanka, ali ako nisu pravilno postavljeni, njihova je korist vrlo mala. Primjerice, ako ventilator samo okreće zrak na kraju kreveta, zapravo samo razmješta već zagrijani zrak po sobi umjesto da je rashlađuje", navodi.
Stručnjaci savjetuju da se tijekom noći, kada je vanjski zrak svježiji, ventilator okrene prema otvorenom prozoru. Na taj način izbacuje topli zrak iz prostorije i omogućuje bolju cirkulaciju hladnijeg zraka izvana.
Posuda s ledenom vodom može pojačati učinak
Postoji još jedan jednostavan način kojim se može povećati učinkovitost ventilatora. Za njega su potrebni tek posuda s ledenom vodom ili led.
Amy, osnivačica internetske stranice Everything Mummy, preporučuje da se ispred ventilatora postavi široka zdjela ili pladanj ispunjen vrlo hladnom vodom.
Dok zrak prelazi preko hladne površine, postaje ugodniji i stvara dojam znatno jačeg hlađenja.
"Uključite ventilator tako da oscilira i uživajte u ugodnom naletu hladnijeg zraka", savjetuje.
Ova metoda najbolje funkcionira tijekom suhih i vrlo toplih dana, poput onih za vrijeme toplinskog vala. Što je površina vode veća, učinak će biti izraženiji jer se više hladnog zraka prenosi u prostoriju.
Pritom je važno posudu s vodom postaviti ispred ventilatora, ali dovoljno daleko od svih električnih uređaja.
Mokra plahta može rashladiti cijeli dom
Za dugotrajniji učinak stručnjaci preporučuju još jedan trik – mokru plahtu obješenu pokraj otvorenog prozora.
"Postavite ventilator uz jedan prozor tako da izbacuje topli zrak van, a preko drugog otvorenog prozora objesite mokru plahtu. Ona će ovlažiti i rashladiti zrak koji ulazi u kuću", objašnjava Amy.
Iako zahtijeva nešto više pripreme, ova metoda može biti učinkovitija jer mokra tkanina upija toplinu iz zraka koji ulazi izvana, pa prostorija dulje ostaje ugodnija za boravak.
Načelo je slično postavljanju ledene vode ispred ventilatora, no učinak traje znatno dulje, što može olakšati podnošenje najtoplijih ljetnih dana.
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