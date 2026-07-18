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vozači, oprez

Ogromne gužve na autocestama, vozi se u kolonama: Tunel Sveti Rok se povremeno zatvara

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18. srp. 2026. 14:33
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17:51
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HAK/Screenshot

Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale (DC8).

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U uvjetima povećane gustoće prometa i mjestimice mokrih kolnika Hrvatski autoklub upozorava vozače na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik:

A3 Bregana-Lipovac:

Državna cesta DC1:

Krčki most:

Zbog tehničkih razloga 18. i 19. srpnja u ﻿prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima﻿.

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HAK

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Teme
hak hrvatski autoklub stanje na cestama stanje u prometu

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