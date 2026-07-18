vozači, oprez
Ogromne gužve na autocestama, vozi se u kolonama: Tunel Sveti Rok se povremeno zatvara
Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale (DC8).
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U uvjetima povećane gustoće prometa i mjestimice mokrih kolnika Hrvatski autoklub upozorava vozače na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik:
A3 Bregana-Lipovac:
Državna cesta DC1:
Krčki most:
Zbog tehničkih razloga 18. i 19. srpnja u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima.
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