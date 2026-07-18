Udar groma pobio 97 crnonosih ovaca u švicarskim Alpama

O razornome udaru groma prvi je put izvijestila internetska stranica Pomona. Uginule životinje s planine su prevezene u nizinu helikopterom, rekao je uzgajivač. Incident se dogodio preko noći na alpskoj livadi na 2503 metra visokom Eggerhornu u dolini Binn, južno od Rone. Uslijedio je nakon jakih grmljavinskih oluja koje su zahvatile velike dijelove Švicarske poslije duljega toplinskog vala.