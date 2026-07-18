Europom haraju šumski požari, evo kako zaštititi pluća od opasnog dima

Achilleas Chiras

Šumski požari ovog ljeta zahvatili su dijelove Francuske, Njemačke, Grčke, Španjolske i Portugala, a stručnjaci upozoravaju da opasnost ne prijeti samo stanovnicima područja zahvaćenih vatrom. Dim se može proširiti stotinama kilometara od požarišta, pogoršati kvalitetu zraka i predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik i za ljude koji žive daleko od požara.

Podijeli

Oglas

Prema podacima europskih službi za praćenje požara, od početka godine u Europi je zabilježeno više od tisuću požara koji su u atmosferu ispustili više od sedam milijuna tona ugljikova dioksida. Istodobno, velik dio zapadne i srednje Europe trenutačno se suočava s vrlo visokim ili ekstremnim rizikom od izbijanja novih požara.

Zašto je dim od šumskih požara opasan?

Dim od požara sadrži niz štetnih tvari, uključujući sitne lebdeće čestice (PM2.5), dušikov dioksid, ozon i druge zagađivače koji mogu ozbiljno narušiti zdravlje, piše Euronews.

Ako vatra zahvati kuće ili druge građevine, u zrak se oslobađaju i otrovne tvari nastale izgaranjem plastike, namještaja, boja, elektronike i drugih materijala.

Stručnjaci upozoravaju da se nakon udisanja sitne čestice mogu proširiti iz pluća u krvotok, izazvati upalne procese i utjecati na rad drugih organa.

Kako znati je li zrak loše kvalitete?

Dim nije uvijek vidljiv niti se može osjetiti mirisom, no to ne znači da je zrak siguran za udisanje.

Kvalitetu zraka moguće je pratiti putem internetskih servisa poput Europske agencije za okoliš ili programa Copernicus, a većina pametnih telefona danas prikazuje indeks kvalitete zraka i u aplikacijama za vremensku prognozu.

Za preciznije praćenje zraka u zatvorenim prostorima stručnjaci preporučuju korištenje kućnih mjerača kvalitete zraka, koji su posljednjih godina postali znatno pristupačniji.

Kako se zaštititi ako morate izaći?

Kada je kvaliteta zraka loša, preporuka je što više vremena provoditi u zatvorenim prostorima uz zatvorene prozore i vrata.

Ako ipak morate izaći, stručnjaci savjetuju nošenje zaštitne maske tipa N95, KN95 ili KF94. Takve maske mogu zadržati velik dio sitnih čestica iz dima i značajno smanjiti njihovo udisanje.

Kako poboljšati kvalitetu zraka u domu?

Kod kuće je preporučljivo držati prozore zatvorenima, a klima-uređaj, ako ga imate, uključiti na način rada koji recirkulira zrak iz prostorije, umjesto da uvlači zrak izvana.

Sve otvore kroz koje može ulaziti vanjski zrak, poput prostora ispod vrata, moguće je privremeno zabrtviti ručnicima ili dekama.

Ako koristite sustav ventilacije, stručnjaci preporučuju ugradnju kvalitetnijeg filtra, primjerice MERV 13, pod uvjetom da je kompatibilan s uređajem.

Dodatnu zaštitu pružaju pročistači zraka, osobito ako rade u prostoriji u kojoj provodite najviše vremena. Stručnjaci savjetuju da ih tijekom razdoblja povećanog onečišćenja zraka ostavite uključenima što je dulje moguće.