Oglasio se veterinar koji je spriječio katastrofu: "34 godine radim u struci i nikada ovo nisam doživio"

"Vozači mi nisu ništa rekli, rekli su samo da su šoferi i da ništa ne znaju. Ovo me sve jako iznenadilo, 34 godine radim u struci i nikada ovo nisam doživio. Od jučer razmišljam kako to netko može napraviti", dodao je veterinar. Po dolasku inspektora Ivanišu je rečeno da više ne mora ostati na lokaciji. Daljnje postupanje, utvrđivanje podrijetla životinja i istragu o okolnostima njihova prijevoza preuzele su nadležne službe.