OTIŠLI RADITI SEZONSKI
Student s invaliditetom i njegova kolegica napadnuti u Novom Vinodolskom: Oboje potražili liječničku pomoć
Dvoje studenata medicine zatražilo je policijsku zaštitu i liječničku pomoć nakon što su u srijedu napadnuti na radnom mjestu u jednom ugostiteljskom objektu u Novom Vinodolskom gdje rade tijekom turističke sezone
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Kako su opisali za Dnevnik.hr, napala ih je muška osoba dok su postavljali jelovnik na za to predviđeno mjesto, između dva ugostiteljska objekta. Tvrde da ih je muškarac verbalno napao ispred lokala, da bi potom za 22-godišnjim mladićem, osobom s tjelesnim invaliditetom, sušao u unutarnji prostor ugostiteljskog objekta i udario ga šakom u glavu.
Dodaju da je muškarac koji ih je udario tvrdio da ih nije udario, jer da je to učinio, 'bio bi mrtav i ležao bi na podu', rekli su. Oboje su potražili liječničku pomoć u KBC-u Rijeka gdje su im utvrđene fizičke ozljede, ali i psihičke posljedice.
Tvrde kako su od mještana čuli da su osobe koje su ih napale i prije povezivane sa sličnim incidentima te da su u rodbinskoj vezi s jednim aktualnim ministrom. Incident su potvrdili policiji, koja je potvrdila da je događaj prijavljen te da je istraga u tijeku.
"Cijeli događaj prijavili smo nadležnim tijelima te očekujemo da policija i DORH provedu žurnu, nepristranu i temeljitu istragu kako bi se utvrdile sve činjenice i eventualna odgovornost svih sudionika", poručili su u mailu te dodali da nitko ne bi smio biti izložen nasilju na radnom mjestu.
"Smatramo da nitko ne bi smio biti izložen nasilju na svom radnom mjestu, a posebno studenti koji tijekom ljeta pošteno rade kako bi financirali svoje obrazovanje. Vjerujemo u pravnu državu i očekujemo jednaku zaštitu pred zakonom za sve građane, neovisno o bilo čijem društvenom položaju ili poznanstvima", poručili su i zbog vlastite sigurnosti zatražili anonimnost jer se više ne osjećaju sigurno.
Policija je upoznata s incidentom.
"Policijska postaja Crikvenica 15. srpnja je zaprimila dojavu o narušavanju javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu u Novom Vinodolskom.
Po zaprimljenoj dojavi policijski službenici izašli su na mjesto događaja te poduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti, tijekom kojih su prikupljene obavijesti od sudionika i svjedoka događaja te izvršen uvid u dostavljenu medicinsku dokumentaciju.
Dosadašnjim postupanjem utvrđena je osnovana sumnja da su dvije osobe počinile prekršaj iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, zbog čega je protiv njih podnesen optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu. Osobama su, sukladno odredbama Prekršajnog zakona, izrečene i mjere opreza", stoji u odgovoru PU primorsko-goranske.
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