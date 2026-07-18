Britanka nakon tjedan dana u Hrvatskoj: "Nisam bila spremna na ovo"

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Hrvatska je već godinama jedna od najpoželjnijih ljetnih destinacija na Jadranu. Kristalno čisto more, prirodne ljepote, bogata gastronomska ponuda i povijesni gradovi svake godine privlače milijune turista. No, uz rekordan broj posjetitelja, sve se češće postavlja pitanje jesu li cijene postale previsoke.

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Turizam je jedan od najvažnijih sektora hrvatskog gospodarstva, ali rast cijena posljednjih godina sve više privlači pozornost stranih gostiju. Poskupjeli su smještaj, ugostiteljske usluge i svakodnevne potrepštine, zbog čega dio turista smatra da omjer cijene i kvalitete više nije onakav kakav je nekad bio.

Pojedini stručnjaci upozoravaju da bi daljnji rast cijena dugoročno mogao utjecati na konkurentnost Hrvatske u odnosu na druge mediteranske destinacije.

"Skuplje nego u Londonu"

Kako piše britanski Express, turistkinja iz Londona koja je tjedan dana provela u Splitu ostala je oduševljena gradom i njegovom atmosferom, ali ju je neugodno iznenadila razina cijena.

"Prijatelji su me upozorili da je Hrvatska postala skuplja, ali nisam očekivala da će razlika biti toliko velika", rekla je.

Najveći šok, kaže, doživjela je u ugostiteljskim objektima. Za dva alkoholna pića platila je čak 42 eura, što je, prema njezinim riječima, više nego što bi za isto naručila u Londonu, prenosi N1 Slovenija.

"Mislila sam da će London i dalje biti skuplji, ali sam se prevarila", priznala je.

Visoke cijene i u trgovinama

Visoke cijene primijetila je i u trgovinama. Tvrdi da kod brojnih proizvoda gotovo i nema razlike između Splita i Londona.

Kao primjere navodi obroke u lancima brze hrane, gazirana pića, flaširanu vodu i pojedine lokalne sireve, za koje kaže da su u nekim slučajevima čak skuplji nego u britanskoj prijestolnici.

"I dalje vrijedi posjetiti Split"

Unatoč tome, Britanka ističe da Split ostaje vrlo atraktivna destinacija. Posebno je izdvojila brojne sadržaje koji su besplatni, poput šetnje povijesnom gradskom jezgrom, razgledavanja Dioklecijanove palače ili dana provedenog na plaži.

Ipak, budućim posjetiteljima savjetuje da prije putovanja dobro isplaniraju budžet jer bi ih troškovi odmora mogli neugodno iznenaditi.